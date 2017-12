Gala BAFTA/LA Britannia Awards 2010

Regizorul Christopher Nolan şi actorul Michael Sheen vor fi premiaţi de British Academy of Film and Television/ Los Angeles la ediţia din 2010 a galei BAFTA/LA Britannia Awards, ce va avea loc pe 4 noiembrie, la Hyatt Regency Century Plaza Hotel din Los Angeles. Christopher Nolan, regizorul lungmetrajului „Inception / Începutul”, un film cu mare succes de casă şi bine primit de criticii de specialitate în 2010, va primi John Schlessinger Britannia Award pentru excelenţă în arta regizorală. Michael Sheen, care a putut fi văzut în 2010 în filmele „The Special Relationship” şi „Twilight Saga / New Moon - Saga Amurg: Lună Nouă”, va fi recompensat cu Britannia Award pentru cel mai bun actor britanic al anului. În ultimele luni, Michael Sheen a apărut în „The Damned United / Numele Jocului: Fotbal”, a asigurat vocea personajului White Rabbit în animaţia 3D !Alice in Wonderland / Alice în Ţara Minunilor” regizată de Tim Burton, a fost nominalizat la premiile Emmy pentru rolul din producţia HBO „The Special Relationship”, în care l-a interpretat din nou pe Tony Blair, şi a jucat alături de Tina Fey în serialul „30 Rock”. Prezentatorul galei va fi Stephen Fry.