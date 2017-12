Gala Crucii Roşii, la Constanţa

Restaurantul „Temple” din Constanţa (situat pe bulevardul Mamaia, nr. 80) a fost, ieri, gazda Galei Crucii Roşii locale, ocazie cu care toţi cei care au contribuit la desfăşurarea acţiunilor, în decursul anului 2012, au fost premiaţi de către directorul Carmen Lungu, într-o atmosferă de sărbătoare. „A fost un an plin de evenimente, a fost un an bun în care am implicat, în diferite acţiuni, atât voluntarii noştri cât şi oameni care au dorit să răspundă proiectelor noastre. Mulţi au descoperit afecţiuni de care nu ştiau, ne-au mulţumit pentru iniţiativa de a derula asemenea proiecte”, a declarat directorul Crucii Roşii, filiala Constanţa, Carmen Lungu.

„PARTENERIAT ÎN SPRIJINUL COMUNITĂŢII” - PROIECT DE SUCCES Proiectul care s-a bucurat de o participare numeroasă a fost „Parteneriat în sprijinul comunităţii”, el derulându-se pe parcursul a două luni. Zi de zi, voluntari ai Crucii Roşii locale - poziţionaţi cu corturile în trei locaţii diferite în municipiul Constanţa - au măsurat gratuit tensiunea arterială doritorilor. „Atunci, multe persoane care au beneficiat de serviciile noastre au aflat că sunt hipertensive. Nu ştiau, aşa că au fost îndrumate, pentru extinderea investigaţiilor şi tratament, către medicii de familie sau specialişti.”, a declarat Carmen Lungu. Un alt proiect care se bucură, încă, de implicarea comunităţii, este cel al Băncii de Alimente. Directorul Crucii Roşii de la Constanţa spune că, deşi în alte zone ale ţării criza şi-a pus serios amprenta şi asupra acestor acţiuni de colectă, campaniile fiind stopate, în judeţul nostru oamenii ajută în continuare, donând alimente pentru cei aflaţi în dificultate. „Este un proiect care se derulează de trei ani şi, cel mai probabil, va continua”, adaugă directorul. „Banca de carte” este un alt proiect ce s-a dovedit a fi important pentru comunitate. Crucea Roşie Constanţa a primit donaţii numeroase cărţi, ele fiind împărţite, mai departe, unităţilor de învăţământ care au biblioteci „sărace”. De asemenea, potrivit reprezentanţilor Crucii Roşii, multe dintre cărţi vor ajunge şi la copiii din Republica Moldova. Şi nu sunt singurele proiecte ce au fost derulate pe parcursul unui an şi care vor continua şi în 2013. Pentru ca toate aceste acţiuni să fie puse în practică a fost nevoie de sprijinul voluntarilor, de cel al sponsorilor, dar şi de implicarea mass-media, care a făcut cunoscute publicului larg toate evenimentele organizate de către Crucea Roşie locală. Acum, la final de an, conducerea a dorit să mulţumească tuturor, organizând un mic spectacol artistic, toţi voluntarii implicaţi activ, 60 la număr, primind, în semn de recunoştinţă, diplome şi cadouri. „Cine a făcut voluntariat măcar o dată în viaţă ştie că acesta îţi aduce o multitudine de împliniri sufleteşti. Cu toţii ne pricepem la câte ceva, avem un talent sau o aptitudine, putem face ceva în folosul comunităţii. A fi voluntar înseamnă a face ceva cu viaţa ta, aşa spunem noi la Crucea Roşie, iar cei ce au venit la noi au reuşit să facă din voluntariat un mod de viaţă.”, a declarat directorul Carmen Lungu. Ea a dorit să felicite şi ziarul nostru pentru sprijinul deosebit adus filialei pe parcursul anului care se află la final, acordând o diplomă de excelenţă.