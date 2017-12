Gala Emmy pentru ştiri şi documentare

Postul american CBS a fost marele câştigător al celei de-a 34-a ediţii a galei Emmy pentru ştiri şi documentare, primind 12 distincţii în cadrul ceremoniei de la Lincoln Center, din New York. Jumătate dintre cele 12 premii au fost primite de televiziunea CBS pentru emisiunea „60 Minutes”, dintre care două pentru materialul „Killing Bin Laden” şi două pentru „Joy in the Congo”. Tot pentru „Killing Bin Laden”, CBS şi-a adjudecat şi premiul pentru cel mai bun interviu, care a fost primit de jurnalistul Scott Pelley. Programul „The CBS Evening News with Scott Pelley” a primit două trofee, inclusiv cel pentru cea mai bună acoperire a unei ştiri de ultimă oră, în timp ce emisiunile „CBS Sunday Morning” şi „CBS This Morning” au împărţit premiul pentru jurnalism de investigaţie într-un buletin de ştiri.

Pe de altă parte, BBC World News America a primit distincţia pentru cea mai bună acoperire a unei ştiri, relatând despre conflictul sirian. Aceelaşi subiect a adus programului „Frontline” al reţelei de televiziune PBS premiul pentru cea mai bună relatare a unei ştiri de ultimă oră într-un magazin de ştiri. HBO a luat premiul Emmy pentru realizări de excepţie în domeniul artelor şi culturii, pentru documentarul „Marina Abramovic: The Artist Is Present”. HBO a primit premiul Emmy pentru cel mai bun documentar, pentru „Saving Face”. Jurnalistul Nick Paton Walsh, de la CNN, a primit distincţia pentru cea mai bună ştire redactată, pentru relatările sale din Siria şi Afganistan. David Fanning, producător executiv al programului „Frontline” de la debutul său, în 1983, a primit premiul pentru întreaga carieră. Premiul Emmy la categoria „Current Affairs” a fost câştigat de producţia „Banaz: An Honour Killing” (Hardcash Productions, Fuuse Films pentru ITV, Marea Britanie), în timp ce trofeul la categoria „News” a fost primit de „Channel 4 News: The Battle for Homs” (ITN/ Channel 4 News, Marea Britanie).

Reţeaua de televiziune PBS a primit un total de nouă premii Emmy, fiind urmată de HBO, cu şase distincţii, CNN, cu trei premii, în timp ce National Geographic Channel şi NBC au primit câte două trofee. The International Academy of Television Arts & Sciences are ca membri companii din industriile de media şi divertisment, dar şi din domeniul online, al telecomunicaţiilor şi tehnologiei din peste 50 de ţări.