Gala extraordinară de balet!

Gala de balet inclusă, duminică seară, în cadrul celei de-a XXXV-a ediţii a Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului, manifestare organizată de Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, sub egida Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, s-a desfăşurat sub semnul diversităţii, între clasic şi contemporan. Artişti ai Companiei de balet constănţene şi artişti invitaţi ai Operei Naţionale din Bucureşti au evoluat, mai bine de trei ore, pe aceeaşi scenă, pentru un public numeros, care s-a lăsat sedus de mesajul sublim pe care îl transmite trupul uman, în mişcările sale, pe muzică clasică şi contemporană. Gala de balet a cărei regie este semnată de Elisabeth Pîndichi Lux a fost un prilej pentru iubitorii dansului pe poante de a vedea numere clasice, pas de deux-uri si adagio-uri din spectacole de balet care se regăsesc în repertoriul Companiei de Balet şi, totodată, numere de dans contemporan, de înaltă ţinută.

Cel mai îndrăgit cuplu al serii a fost, fără îndoială, Monica Cherecheş - Horaţiu Cherecheş, prim-solişti ai Teatrului „Oleg Danovski”, impresionînd prin tehnica desăvîrşită şi eleganţa mişcărilor în adagio-ul din „Romeo şi Julieta”, pe muzica lui Prokofiev. „La această gală, sala a fost plină, a fost un public extraordinar. E o încîntare cînd simţi publicul că este alături de tine. Ai parcă alt suflu, alt suflet”, a apreciat Horaţiu Cherecheş. Prim-solistul Companiei de Balet „Oleg Danovski” a mai dansat cu Adrian Mihaiu în „Gopak”, pe muzica lui Soloviov Sedoi şi alături de Amalia Mîndruţiu, în „Traversee”, număr pe care, de altfel, l-a şi coregrafiat. De asemenea, Irina Ganea Mihaiu şi Adrian Mihaiu au evoluat într-un număr dificil de dans contemporan, „Pasiuni”, pe muzica lui Rene Aubry, în coregrafia lui Horaţiu Cherecheş.

Omagiu adus maestrului Oleg Danovski

Momentul „Lascia chi’o pianga”, în interpretarea Ceciliei Ursul, a fost dedicat de Felicia Şerbănescu, cea care a semnat coregrafia, memoriei lui Oleg Danovski, de la a cărui trecere în nefiinţă se împlinesc, mîine, 13 ani. Tot în amintirea regretatului coregraf a fost prezentat, în partea a doua a galei, şi pas de deux-ul din baletul „Lacul lebedelor”, actul al III-lea, pe muzica lui Ceaikovski, în coregrafia clasică a lui Marius Petipa, cu Eliza Popa şi Dan Dumbravă - debut.

Adina Tudor şi Ovidiu Iancu Matei, prim solişti ai Operei Naţionale din Bucureşti, au fost urmăriţi în momentul „Păsărica”, pe muzica lui Lache Găzaru, în coregrafia lui Mihai Babuşcă. Prim-soliştii Operei Naţionale, Bianca Fota şi Gigel Ungureanu, au fost îndelung aplaudaţi în pas de deux-ul din „Corsarul”, de Richardo Drigo. Expresivitatea Corinei Dumitrescu, prim solistă a Operei Naţionale din Bucureşti, a fost apreciată în „Anna Karenina”, de Ceaikovski, în coregrafia lui Ion Tugearu.

Prima parte a galei de balet, care a fost deschisă cu pas de deux-ul din „Giselle” (actul I) de către Laima Costa şi Sergiu Dan, s-a încheiat cu „Lacul lebedelor” (actul al II-lea), care a reprezentat debutul pentru Irina Ganea Mihaiu şi Dan Dumbravă. Evoluţia cuplului Aliss Tarcea şi Cristian Tarcea, în dansul contemporan „In My Own World”, a captat atenţia iubitorilor de balet, care au urmărit în linişte deplină mişcările protagoniştilor, momentul fiind ales de către Cristian Tarcea, cel care a realizat şi coregrafia. Cei doi au fost apreciaţi, iniţial, pentru tehnica desăvîrşită, în prima parte a galei, în adagio-ul din baletul clasic „Frumoasa din pădurea adormită”, pe muzica lui Ceaikovski. Un fragment din baletul „Don Quijote”, „Seguidilla”, în interpretarea sugestivă a Amaliei Mîndruţiu, cu participarea ansamblului de balet al Teatrului „Oleg Danovski”, a anticipat închiderea galei, moment care a coincis cu un pas de deux din acelaşi balet, în interpretarea de mare fineţe a prim balerinilor Adina Tudor şi Ovidiu Lucian Iancu. Aplauzele primite la final au confirmat, o dată în plus, că extraordinarele gale de balet clasic şi contempran sînt pe placul publicului, iubitor de dans şi dornic de diversitate.

În această seară, la Sala Teatrului „Oleg Danovski”, în cadrul Festivalului Muzicii şi Dansului, este programat, de la ora 19.00, spectacolul Operei Comice din Bucureşti, „Gianni Schicchi”, de Puccini.