Gala HOP - de la Costineşti, la Bucureşti

De la Costineşti, Gala Tânărului Actor HOP va ajunge, în perioada 26 octombrie - 1 noiembrie, în Capitală. Astfel, evenimentul se va derula, sub titulatura Gala HOP în Pod, zilnic, de la ora 21.00, în locaţia În Pod La Historia din Bucureşti, unde vor avea loc spectacole prezentate de actorii câştigători ai Galei de la Costineşti, din septembrie. Gala HOP în Pod vine în întâmpinarea generaţiei tinere de actori şi îşi doreşte să facă posibilă întâlnirea talentelor profesioniste, aflate la început de drum, cu marele public din Capitală.

Gala HOP în Pod este o iniţiativă a actorului Marius Manole, care a făcut parte din juriul Galei Tânărului Actor - HOP. Proiectul este susţinut de actriţa Oana Pellea, care a fost preşedintele juriului Galei HOP, dar şi de directorul artistic al competiţiei, regizorul Radu Afrim.

„Mi-a venit ideea de a face Gala HOP în Pod pentru că am promis acolo, la Gala HOP de la mare, că o să încercăm să facem ceva şi practic pentru oamenii ăştia, nu numai să lăsăm doar la nivel de idei şi de concept Gala HOP, care anul ăsta şi-a propus să fie spectaculoasă. Am vrut cu tot dinadinsul ca şi cei din Bucureşti să vadă tot ce am văzut noi acolo la Costineşti. Pe noi ne-a bucurat foarte tare şi sper să bucure şi publicul din Bucureşti. Sunt actorii noştri tineri, foarte tineri, sunt viitorii mei colegi şi cred că merită atenţie, ca după-aia să nu ne mai plângem că nu avem o generaţie care vine în spate şi că vai, Doamne iartă-mă, că nu mai avem actori tineri buni. Avem actori tineri buni şi chiar vă rog să veniţi să-i vedeţi la Gala HOP în Pod", a spus Marius Manole.

LAUREAŢII DE LA MARE SE ÎNTÂLNESC CU PUBLICUL DIN CAPITALĂ Dintre artiştii tineri care s-au remarcat la Gala HOP de anul acesta vor evolua pe scena bucureşteană: Anghel Damian - câştigător al premiului revistei „Yorick“, Ruxandra Maniu - câştigătoarea Marelui Premiu al Galei - „Ştefan Iordache”, precum şi al premiului publicului, Emoke Pa - câştigătoarea premiului pentru cea mai bună actriţă, secţiunea Individual, Aida Avieriţei - câştigătoare a premiului pentru cea mai bună actriţă (Individual), Dumitru Georgescu - câştigător al premiului pentru cel mai bun actor, precum şi Ioan Paraschiv, de asemenea câştigător al premiului pentru cel mai bun actor.

„Pisica Verde“, de Elise Wilk, cu care se deschide Gala HOP în Pod, a obţinut premiul pentru cea mai bună trupă de actori - Rareş Andrici, Irina Antonie, Andrei Cătălin, Anghel Damian, Diana Roman, Georgiana Vişan.

Gala HOP în Pod se va desfăşura în paralel cu Festivalul Naţional de Teatru (25 octombrie - 3 noiembrie). Biletele pot fi găsite zilnic, între 11.00 - 21.00, În Pod la Historia, începând de miercuri. Preţul unui bilet este de 30 lei, iar studenţii au o reducere de 50%. Vor fi puse în vânzare şi abonamente pentru toate serile galei, la preţuri ce vor fi anunţate în curând.