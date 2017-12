Gala „Hop“ promovează surprizele şi spectaculosul

Cel mai aşteptat eveniment cultural al începutului de toamnă de pe litoral, Gala Tânărului Actor „Hop”, abundă în surprize, pe care invitaţii şi publicul le vor afla, în perioada 4-8 septembrie, la Costineşti. Pe lângă momentele artistice oferite de tinerii actori de la cele două secţiuni, Individual şi Grup, publicul prezent la Vox Maris Grand Resort din „staţiunea tineretului” se va destinde urmărind patru spectacole invitate în cadrul galei. Ele au ca numitor comun mişcarea, muzica, culoarea şi umorul, potrivindu-se perfect temei din acest an a galei: „Sunt actor, sunt spectaculos!”.

„NOI 4” Unul dintre cele patru spectacole invitate, „Noi 4”, de Lia Bugnar, în regia Dorinei Chiriac, îi aduce în prim-plan pe Maria Obretin, Ilinca Manolache, Lia Bugnar şi Marius Manole.

ÎN... „ZIC-ZAC” Al doilea spectacol propus spre relaxare este „Zic-Zac”, premiat pentru coregrafie la Gala Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică, ediţia 2013, cu Andrea Gavriliu, Ştefan Lupu şi Gabriel Costin în rolurile principale.

„PRETEND WE MAKE YOU HAPPY” Centrul Naţional al Dansului Bucureşti vine la cea de-a XVI-a ediţie a Galei „Hop” cu „Pretend We Make You Happy”, cu Ştefan Lupu şi Istvan Teglas în distribuţie, supervizaţi de Andreea Novac. În programul oferit de invitaţi se află şi o... poantă muzicală: „Variaţiuni la invenţiuni OP 2”, cu Petre Ancuţa şi Emilian Mârnea.

Uniunea Teatrală din România, iniţiatoarea evenimentului unic în peisajul festivalier autohton, promite şi alte surprize la Gala „Hop”, deoarece anul acesta, la Costineşti, timp de patru zile se va purta... spectaculosul. Cei 20 de tineri actori de la secţiunea Individual şi cele cinci trupe de la secţiunea Grup vor sparge barierele rigide ale teatrului pentru a convinge juriul, prezidat de actriţa Oana Pellea, că sunt cei mai buni.