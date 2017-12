Gala „Hop“ sau ce înseamnă să fii artist într-o lume „ne-bună“

Cea de-a XIX-a ediție a Galei Tânărului Actor „Hop” a început, luni seară, la complexul Vox Maris Costinești, în ropote de aplauze. În deschiderea evenimentului, actorul și președintele Uniunii Teatrale din România (UNITER), Ion Caramitru, le-a urat bun venit celor 29 de tineri actori. „Începând cu această ediție voi asista la noi și noi forme de expresie a tinerei generații. Revin asupra faptului că Uniunea și-a asumat această deschidere și rolul de a putea sprijini talentul celor tineri”, a spus Caramitru. De asemenea, acesta i-a mulțumit fostului director artistic al Galei „Hop”, regizorul Radu Afrim, adăugând că „urmează o epocă de trei ani de Miklos Bacs”.

A FI SAU A NU FI... CEL MAI BUN

Noul director al galei, Miklos Bacs, a spus, la rândul său: „Sunt minoritar şi am învăţat un lucru apropo de faptul că şi noi, ca breaslă, suntem, de fapt, minoritari. Ca minoritar, ca să poţi să exişti şi să ai dreptul să exişti, nu ajunge să fii bun în ceva, trebuie să fii cel mai bun. În momentul în care eşti cel mai bun, existenţa ta nu mai poate fi pusă sub semnul întrebării. La această Gală este vorba de valoare, profesionalism şi, dacă noi, bresla teatrală, reuşim cumva să ne facem simţită existența, trebuie să ne-o facem într-o reală valoare şi atunci probabil şi societatea va fi obligată să ne accepte. Din această cauză tema este „Ne-bun pentru această lume”, în cinstea celui care a fost poate cel mai „ne-bun” pentru această lume, pentru noi, artiştii, adică William Shakespeare. Toate aceste patru zile sunt dedicate lui, care a reuşit printr-o singură prezenţă să adune întreaga breaslă în jurul său”.

La evenimentul de deschidere a galei a fost prezentă Corina Şuteu, ministrul Culturii, care a declarat: „Sunt emoţionată pentru că eu mi-am început cariera în funcţia de critic de teatru şi apoi o foarte scurtă perioadă am fost director UNITER (...) Cunosc evoluţia UNITER-ului, de-a lungul ultimilor 26 de ani. UNITER a pornit într-un fel din ceva care nu există, a depins de o serie de oameni, energii, investiţii umane, creative care l-au construit. Depinde foarte mult de dumneavoastră, de fiecare dintre actorii tineri care sunt astăzi, care au gândire strategică mai bună, mai activă, depinde foarte mult de ce fel de sistem vreţi să construiţi. Voi, într-un efort comun, trebuie să-l construiţi”.

REFORMĂ ÎN TEATRU?!

La rândul său, Ion Caramitru a spus, referindu-se la tânăra generație care trebuie susținută: „Împreună cu conducerea Ministerului Culturii am avut discuţii referitoare la destinul actorilor tineri din România. An de an, numărul acestor tineri lipsiţi de angajamente în teatre a crescut. (...) Aproape 4.000 de actori nu sunt angajaţi. (...) Sperăm împreună cu conducerea Ministerului Culturii să putem reuşi o reformă, deşi acest cuvânt a fost demonetizat în ultima vreme. Reforma din teatru ar fi aceea în care artiştii tineri să poată să fie mai uşor găsiţi de instituţia noastră. (...) Gala „Hop” demonstrează că talent există, şi nu puţin, şi că acest talent trebuie cultivat şi întreţinut”.

Luni, în prima zi a galei, tinerii actorii s-au întâlnit cu Marian Râlea.

Tema din acest an a Galei „Hop” este „Ne-bun pentru această lume”, un omagiu adus lui William Shakespeare, cu ocazia celor 400 de ani de la moartea poetului, fiind o provocare pentru cei 29 de actori, absolvenți de teatru, de la facultățile de profil din Cluj, București sau Iași, care au reactualizat pasaje din texte dramatice sau sonetele Marelui Will.

Gala „Hop” se va încheia joi, cu festivitatea de premiere.

Juriul Galei „Hop“ 2016 este format din actorul Victor Rebengiuc (care a înlocuit-o pe Sanda Manhu), actrița Dorina Chiriac, actrița Ofelia Popii, actorul Sorin Leoveanu, precum și regizorii Andrei si Andreea Grosu de la Unteatru.

Pentru al doilea an consecutiv, publicul se poate implica activ şi îi poate sprijini pe tinerii actori finalişti la Gala „Hop“, având în vedere că evenimentul va fi transmis prin live video streaming pe site-ul www.galahop.ro.

Gala Tânărului Actor „Hop“, program permanent al UNITER, singular în peisajul festivalier autohton, are ca scop promovarea şi lansarea tinerilor absolvenţi din învăţământul superior artistic.

Gala Tânărului Actor este organizată de UNITER şi Vox Maris Grand Resort Costineşti, co-organizator al evenimentului fiind Ministerul Culturii.

