Gala MTV Video Music Awards 2011 va avea loc tot la Los Angeles

Gala MTV Video Music Awards 2011 va avea loc, pentru al doilea an consecutiv, în oraşul american Los Angeles, pe 28 august, au anunţat, miercuri, reprezentanţii acestui post de televiziune. Ceremonia, aflată la cea de-a 28-a ediţie, va avea loc, la fel ca şi în 2010, la Nokia Theatre din Los Angeles, unde Lady Gaga a purtat, anul trecut, o rochie din bucăţi de carne crudă, în timp ce grupul britanic Florence and the Machine a impresionat publicul printr-un recital spectaculos. Lady Gaga a fost desemnată marea câştigătoare la gala MTV Video Music Awards pe anul 2010, cântăreaţa americană obţinând opt trofee, inclusiv pentru cel mai bun videoclip al anului. Gala din 2010 a fost urmărită de 11,4 milioane de telespectatori, o cifră care confirmă evoluţia ascendentă a cotei de audienţă de care se bucură acest eveniment, care a înregistrat un minim istoric de 5,8 milioane de telespectatori în anul 2006.

Celălalt eveniment important organizat de MTV, gala MTV Movie Awards, va avea loc pe 5 iunie, la Gibson Amphiteatre din Hollywood, Los Angeles.