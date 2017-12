Gala MTV Video Music Awards, marcată de un incident provocat de Kanye West

Gala MTV Video Music Awards, desfăşurată duminică seară, la New York, a fost marcată de tributul adus regretatului rege al muzicii pop, Michael Jackson, dar şi de un incident provocat de rapper-ul Kanye West, care a întrerupt discursul cîntăreţei Taylor Swift. Kanye West, cunoscut pentru felul său direct de a se exprima, a sărit pe scenă în timpul discursului de mulţumire ţinut de cîntăreaţa Taylor Swift, recompensată pentru cel mai bun videoclip al unei cîntăreţe, ”You Belong With Me”, declarat învingător în faţa videoclipurilor mult mai cunoscutelor Beyonce Knowles şi Lady Gaga. ”Sînt fericit pentru tine, însă Beyonce a avut unul dintre cele mai bune videoclipuri din toate timpurile”, a spus Kanye West, după ce i-a luat microfonul lui Swift. Organizatorii galei au declarat că rapper-ul american, care a fost văzut consumînd alcool pe covorul roşu, înainte de începerea galei, a fost escortat în afara clădirii. Kanye West a primit numeroase fluierături din partea publicului, în momentul în care numele lui a fost menţionat mai tîrziu, în timpul ceremoniei. Kanye West şi-a cerut scuze pe site-ul său personal: ”Îmi pare rău, le cer scuze lui Taylor Swift, fanilor ei şi mamei sale. Am greşit cînd am urcat pe scenă şi i-am stricat acel moment!”.

Cîntăreaţa Beyonce Knowles a primit cel mai important trofeu al galei - videoclipul anului - pentru piesa ”Single Ladies (Put a Ring on It)”, ea amintindu-şi cu această ocazie de primul ei premiu MTV Video Music, primit alături de fostele ei colege din trupa Destiny\'s Child, atunci cînd avea doar 17 ani. Beyonce a rechemat-o pe Taylor Swift alături de ea, pe scena Radio City Music Hall, pentru a-şi savura momentul întrerupt de Kanye. Cîntăreaţa americană Lady Gaga a primit premiul pentru cel mai bun artist debutant, graţie videoclipului piesei ”Poker Face”. Rapper-ul T.I. împreună cu Rihanna au primit trofeul pentru cel mai bun videoclip al unui cîntăreţ, ”Live Your Life”, iar Britney Spears a primit trofeul pentru cel mai bun videoclip pop, ”Womanizer”. Eminem a primit trofeul pentru cel mai bun videoclip hip-hop, ”We Made You”, iar Green Day, pe cel pentru cel mai bun videoclip rock, ”21 Guns”. Printre artiştii care au cîntat în cadrul acestei gale s-au numărat Pink, care a uimit publicul cîntînd în timp ce se legăna la trapez, la mare înălţime, Lady Gaga, care a interpretat cîntecul ”Paparazzi” avînd un machiaj care mima sîngele şi Beyonce, care a primit cele mai multe aplauze din partea spectatorilor, a interpretat piesa premiată, însoţită de 12 dansatoare.

Gala MTV Video Music a început printr-o serie de declaraţii ale artiştilor prezenţi la ceremonie în memoria regretatului rege al muzicii pop, Michael Jackson, decedat în urmă cu mai puţin de trei luni, în Los Angeles. Janet Jackson a fost şi ea prezentă la această gală. Avînd în fundal imaginile videoclipului ”Scream”, renumitul clip al celor doi fraţi Jackson, proiectat pe un ecran uriaş în spatele ei, Janet a dansat pe scenă, în acord cu imaginile prezentate, însă nu a ţinut niciun discurs. De asemenea, în timpul galei a fost prezentat trailerul filmului ”This Is It”, documentarul realizat despre Michael Jackson, ce urmează să fie lansat în luna octombrie, care conţine imagini de la repetiţiile starului american pentru seria de 50 de concerte pe care ar fi trebuit să le susţină la Londra, începînd din 13 iulie.