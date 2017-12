Gala Oscarurilor, la ultimele retuşuri

Actriţele laureate cu Oscar Charlize Theron, Barbra Streisand şi Kathy Bates şi foştii nominalizaţi la Oscar Robert Downey Jr., Queen Latifah, Samuel L. Jackson şi John Travolta s-au alăturat prezentatorilor galei premiilor Academiei de Film americane anunţaţi anterior. De pe lista prezentatorilor nu lipsesc Miley Cyrus, Zac Efron şi colegii din seria de succes ”Twilight”, Kristen Stewart şi Taylor Lautner. Cea de-a 82-a gală a premiilor Oscar va avea loc duminică, 7 martie, la Teatrul Kodak din Los Angeles. HBO România va difuza, în noaptea de 7 spre 8 martie, de la ora 03.00, gala de decernare a premiilor Oscar, în direct şi în exclusivitate, în varianta originală, nedublată.

Numeroase chipuri complet noi şi staruri obişnuite cu platourile de filmare, dar niciodată recompensate cu un premiu Oscar concurează pentru prima dată la premiile Academiei americane de Ştiinţe şi Film, unii având mari şanse de a câştiga prestigiosul trofeu. Nu mai puţin de 14 actori, actriţe şi regizori au fost nominalizaţi pentru prima oară în cariera lor la categoriile principale ale premiilor Oscar. Actorii Gabourey Sidibe, Sandra Bullock, Colin Firth, Jeremy Renner, Mo\'Nique, Christoph Waltz şi regizorii Kathryn Bigelow şi Lee Daniels sunt doar câţiva dintre artiştii cu şanse reale de a obţine primul Oscar din cariera lor. Este o cifră impresionantă, explicabilă prin nevoia organizatorilor de a aduce “sânge proaspăt” acestui eveniment.

Cei 14 debutanţi nu au totuşi acelaşi statut şi se împart în două grupuri: cei care fac primii lor paşi la Hollywood şi obişnuiţii platourilor de filmare, care au fost ignoraţi până în acest an de organizatorii premiilor Oscar. Exemplul cel mai reprezentativ din primul grup este, fără îndoială, Gabourey Sidibe, care a bulversat publicul şi criticii americani cu personajul adolescentei obeze maltratate din pelicula “Precious: Based on the Novel Push by Sapphire”, fiind de altfel şi rolul ei de debut. Aceasta este pentru prima oară, după ce actriţa surdă Marlee Matlin a fost recompensată cu Oscar, în 1987, pentru rolul din “Children of a Lesser God”, când o debutantă este atât de bine plasată pentru a câştiga prestigioasa statuetă la categoria cea mai bună actriţă în rol principal. Gabourey Sidibe va avea însă un adversar redutabil în persoana Sandrei Bullock, pe care toată lumea de la Hollywood o vede deja câştigătoare, la peste 20 de ani de la debutul ei pe marile ecrane.