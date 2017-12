Gala premiilor BAFTA 2014 va avea loc pe 16 februarie

Ediţia din 2014 a galei premiilor BAFTA va avea loc duminică, 16 februarie, la Royal Opera House din Londra. Astfel, ediţia din 2014 va avea loc cu o săptămână mai târziu decât cea din acest an, iar data aleasă va menţine gala premiilor BAFTA la un interval de două săptămâni faţă de gala de decernare a premiilor Oscar 2014, care va fi organizată pe 2 martie. Ceremonia Oscarurilor 2014 a fost la rândul ei mutată în luna martie, pentru a nu se suprapune cu ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Soci.

Organizatorii premiilor BAFTA nu au precizat deocamdată data la care vor fi anunţate nominalizările pentru 2014. În acest an, nominalizările la premiile BAFTA au fost anunţate cu o zi înainte de cele la premiile Oscar. Nominalizările pentru Oscarurile 2014 vor fi anunţate pe 16 ianuarie. La fel ca în anii recenţi, gala premiilor BAFTA din acest an a coincis cu prima duminică din cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, determinându-i pe unii reprezentanţi din industria cinematografică să renunţe la călătoria la Berlin, pentru a putea să fie prezenţi la Londra. Specialiştii din această industrie ar putea evita această constrângere în 2014, dacă organizatorii Berlinalei vor decide să menţină programul obişnuit al festivalului, ce are loc de regulă în prima jumătate a lunii februarie.