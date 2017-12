Serialul “The Bold and the Beautiful / Dragoste şi putere” a fost desemnat Cel mai bun serial dramatic, pentru al treilea an consecutiv, la gala premiilor Daytime Emmy, ce a avut loc duminică seară, la Las Vegas. Totodată, doi actori din distribuţia acestui serial au fost premiaţi, Heather Tom, la categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar şi Scott Clifton, la categoria Cel mai tânăr actor. Tot serialul “The Bold and the Beautiful / Dragoste şi putere” a primit şi premiul pentru regie, un trofeu pe care l-a împărţit cu serialul ”The Young and the Restless / Tânăr şi neliniştit”, care a fost recompensat şi cu premiul pentru cel mai bun scenariu. Michael Park a fost desemnat Cel mai bun actor în rol principal, pentru evoluţia sa din serialul ”As the World Turns”, iar Laura Wright din ”General Hospital” s-a impus la categoria Cea mai bună actriţă în rol principal. Şi Jonathan Jackson din ”General Hospital” s-a impus la categoria Cel mai bun actor în rol secundar, iar Brittany Allen a fost desemnată Cea mai bună tânără actriţă, pentru rolul din producţia ”All My Children”.

Emisiunea The Ellen DeGeneres Show s-a impus, pentru al doilea an consecutiv, la categoria Cel mai bun talk show de divertisment, iar emisiunea Dr. Oz s-a impus, în premieră, la categoria Cel mai bun talk show informativ. Ben Baily, moderatorul emisiunii-concurs Cash Cab, a fost desemnat, pentru al doilea an consecutiv, Cel mai bun prezentator al unei emisiuni de jocuri şi concursuri. Categoria Cel mai bun moderator al unui talk show a avut doi câştigători, pe Oz Mehmet din Dr. Oz şi Regis şi Kelly Ripa pentru The Regis and Kelly Show. Emisiunile Jeopardy! şi Wheel of Fortune au împărţit trofeul decernat la categoria Cea mai bună emisiune de jocuri şi concursuri.

Wayne Brady a fost gazda galei Daytime Emmy de la Las Vegas, în cadrul căreia organizatorii au inclus şi o prezentare a carierei şi a realizărilor celebrei prezentatoare americane Oprah Winfrey.