Gala premiilor Satellite

Lungmetrajul ”The Descendants” a fost desemnat cel mai bun film al anului, la ediţia din 2011 a premiilor Satellite, decernate de International Press Academy (IPA), o asociaţie de jurnalişti specializaţi în domeniul divertismentului. Deşi această dramă regizată de Alexander Payne devenise, în ultimele săptămâni, un concurent tot mai puternic în cursa pentru premiile Oscar, jurnaliştii care decernează premiile Satellite au făcut alegeri care pot fi considerate neobişnuite. Nicolas Winding Refn a fost desemnat cel mai bun regizor, pentru filmul ”Drive”, iar Ryan Gosling a fost desemnat cel mai bun actor, pentru rolul din acest film, învingând nume mult mai bine cotate, precum George Clooney, Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio. De fapt, ”Drive” este filmul care a primit cele mai multe trofee la această gală, nu mai puţin de patru, impunându-se la alte două categorii: cel mai bun actor în rol secundar, pentru Albert Brooks şi cel mai bun montaj de sunet.

Viola Davis a fost desemnată cea mai bună actriţă a anului, pentru rolul din lungmetrajul ”The Help\", iar Jessica Chastain s-a impus la categoria cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru evoluţia ei din filmul ”The Tree of Life”. Unul dintre marii favoriţi în cursa pentru Oscaruri, pelicula ”L’Artiste / The Artist”, a primit un singur trofeu, la categoria cea mai bună scenografie. Filmul ”The Tree of Life” de Terrence Malick s-a impus la categoria cel mai bun scenariu original, iar lungmetrajul ”The Descendants”, la categoria cel mai bun scenariu adaptat. Lungmetrajul ”Mysteries of Lisbon” a triumfat la categoria cel mai bun film străin, ”Aventurile lui Tintin: Secretul Licornului” s-a impus la categoria cel mai bun film de animaţie, iar ”Senna” a fost desemnat cel mai bun documentar.

În domeniul producţiilor de televiziune, serialul ”Justified / Lege şi dreptate” s-a impus la categoria cel mai bun serial dramatic, iar ”It\'s Always Sunny in Philadelphia” s-a impus la categoria cel mai bun serial de comedie sau musical. Au primit distincţii speciale Mitzi Gaynor, Premiul Mary Pickford, regizorul Peter Bogdanovich, cineastul şi fotojurnalistul Tim Hetherington, actriţa Jessica Lange, pentru rolul episodic în serialul ”American Horror Story”, distribuţia filmului ”The Help” şi Paddy Considine, pentru debut, pentru rolul din ”Tyrannosaur”. Cea de-a 16-a gală a premiilor Satellite a avut loc duminică seară, la Beverly Hills Hotel din Los Angeles.