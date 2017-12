Gala Satellite Awards 2010

Filmul “Reţeaua socială / The Social Network”, produs de studiourile Columbia, a triumfat la cea de-a 15-a gală a premiilor Satellite, impunându-se la trei categorii principale. În cadrul galei Satellite Awards, organizată duminică seară, la Hyatt Regency Century Plaza Hotel din Los Angeles, “Reţeaua socială/ The Social Network” s-a impus la categoriile Cel mai bun film-dramă, Cel mai bun regizor (David Fincher) şi Cel mai bun scenariu adaptat (Aaron Sorkin). Filmul are parte de un debut de sezon senzaţional, primind, la începutul lunii decembrie, titlul de cel mai bun film din 2010 din partea National Board of Review of Motion Pictures. La câteva zile după, “The Social Network” a fost desemnat cel mai bun film al anului şi de reprezentanţii tuturor marilor asociaţii de critici din SUA: Los Angeles Film Critics Association, Boston Society of Film Critics, New York Critics Circle, San Franciso Film Critics\' Circle şi Toronto Film Critics Association.

Thriller-ul SF “Începutul / Inception”, regizat de Christopher Nolan, a primit, în cadrul galei de duminică, tot trei trofee Satellite, impunându-se la categoriile Cea mai bună coloană sonoră, Cea mai bună imagine şi Cea mai bună regie artistică. La categoria Cel mai bun film-comedie s-a impus lungmetrajul “Scott Pilgrim împotriva tuturor / Scott Pilgrim vs. the World”, de Edgar Wright, iar protagonistul acestui film, Michael Cera, a triumfat la categoria Cel mai bun actor într-un film de comedie. La categoria similară feminină s-a impus Anne Hathaway, cu rolul din “Love and Other Drugs”. La categoria Cel mai bun actor într-un film dramatic s-a impus Colin Firth, graţie evoluţiei sale din “The King\'s Speech”, iar Noomi Rapace a triumfat la categoria Cea mai bună actriţă într-un film dramatic, cu rolul din “The Girl with the Dragon Tattoo”. La categoriile secundare de interpretare s-au impus Jacki Weaver, cu rolul din “Animal Kingdom” şi Christian Bale, cu rolul din “The Fighter”. David Seidler a câştigat la categoria Cel mai bun scenariu original, pentru filmul “The King\'s Speech”. Premiul Satellite pentru Cel mai bun film străin a revenit peliculei suedeze “The Girl with the Dragon Tattoo”, Cel mai bun film de animaţie a fost desemnat “Povestea jucăriilor 3 / Toy Story 3”, iar “Restrepo” s-a impus la categoria Cel mai bun documentar. Premiul Mary Pickford pentru contribuţia extraordinară adusă industriei de entertainment a fost acordat Vanessei Williams, premiul Nikola Tesla pentru realizările vizionare în domeniul tehnologiei cinematografice i-a revenit lui Robert A. Harris, Auteur Award a fost decernat realizatorului de filme documentare Alex Gibney, iar Connie Stevens a fost recompensată cu Humanitarian Award.

Premiile Satellite, cunoscute iniţial sub numele de Golden Satellite Awards, recompensează excelenţa în film, televiziune, producţia de DVD-uri şi new media.