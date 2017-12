Gala “Superkombat World Grand Prix”

Sâmbătă, de la ora 22.00, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui o interesantă gală de K1, “Superkombat World Grand Prix”, care va cuprinde nouă meciuri, programate pe distanţa a trei reprize a câte trei minute. Patru dintre ele vor conta pentru piramidă (unul de rezervă, semifinale şi finală), iar celelalte dispute vor fi superfighturi.

Cei 16 luptători au fost prezentaţi vineri după-amiază, în cadrul unei conferinţe de presă care a fost urmată de cântarul oficial pentru primele trei superfight-uri. Iată câteva declaraţii ale sportivilor care vor lupta în gală: „Mă bucur că am revenit în România. Croaţii sunt luptători foarte puternici, nu voi avea un meci uşor” - Mighty Mo; „Sper că toţi sportivii sunt bine pregătiţi şi că publicul va avea parte de un spectacol de calitate” - Mladen Brestovac; „Adversarul este dificil, dar sper să ofer un meci frumos şi spectaculos” - Andrei Stoica; „Mă bucur că am ocazia să lupt în Superkombat şi vreau să nu fac România de ruşine” - Benjamin Adegbuyi; „Îmi doresc ca publicul din România să vadă un meci cât mai frumos” - Joachim Thomas; „Mă bucur că am şansa de a-mi lua revanşa în faţa lui Leko. Vă garantez că va fi război pe ring şi că Stefan nu va avea un meci uşor” - Cătălin Moroşanu.

ATMOSFERA SE ANUNŢĂ INCENDIARĂ. Reprizele vor fi anunţate de patru vedete Playboy venite din Bulgaria, „Secret Garden Girls”, care vor anima atmosfera şi la petrecerea de după gală. Biletele de intrare la Superkombat World Grand Prix costă 50 de lei şi se mai pot achiziţiona de la casieria Sălii Sporturilor din Constanţa până sâmbătă, la ora 20.00. Accesul publicului în sală este permis de la ora 20.30.

Iată programul Galei “Superkombat World Grand Prix” de la Constanţa - 1. meci de rezervă pentru piramidă (categoria + 96 kg): Marian Iordan (România) - Carter Williams (SUA); 2. semifinala 1 a piramidei: Sebastian Ciobanu (România) - Ismael Londt (Olanda); 3. semifinala 2 a piramidei: Mighty Mo (SUA) - Mladen Brestovac (Croaţia); 4. superfight, categoria 73 kg: Mihai Barbu (România) - Alex Tropimov (Israel); 5. superfight, categoria 92 kg: Bogdan Stoica (România) - Hakan Aksoy (Turcia); 6. superfight, categoria 92 kg: Andrei Stoica (România) - Henriques Zowa (Angola); 7. superfight, categoria +96 kg: Benjamin Adegbuyi (România) - Joachim Thomas (Franţa); 8. superfight, categoria + 96 kg: Cătălin Moroşanu (România) - Stefan Leko (Germania); 9. finala piramidei.

„Câştigătorul piramidei de la Constanţa va avea şansa de a câştiga, la finala Superkombat, o maşină Mitsubishi Lancer Ralliart, creată special pentru circuitul nostru. În total, circuitul cuprinde patru Grand-Prix-uri, un Final Elimination, adică semifinala, apoi finala. Cei patru câştigători din Grand-Prix-uri se vor bate în Final Elimination cu patru nume mari din K1, care vor primi wild-card. Învingătorii acestor patru meciuri se vor bate în piramida programată cu ocazia finalei, iar învingătorul piramidei, pe lângă alte premii, va pleca acasă şi cu maşina”, a explicat Eduard Irimia, promotorul galelor Superkombat. Marele premiu este oferit de importatorul produselor Mitsubishi, M Car Trading, care susţine la nivel naţional galele SuperKombat. Nippon Car Center, dealerul din Constanţa, este partenerul local al evenimentului găzduit de Sala Sporturilor şi furnizează logistica şi autoturismele oficiale.