„Gala vieneză”, ultimul spectacol al anului la Casa de Cultură

Constănţenii îşi mai pot achiziţiona încă bilete pentru unul dintre cele mai aşteptate spectacole ale anului, tradiţionala „Gală vieneză” de la Casa de Cultură a Sindicatelor. Acest eveniment de înaltă ţinută va avea loc pe data de 19 decembrie, de la ora 19.00, tichetele fiind puse în vînzare la agenţia prestigioasei instituţii de cultură, la preţul de 70 şi 100 de lei. Cît se poate de potrivită pentru finalul de an, „Gala vieneză - Spirit of Vienna Ensemble” va aduce pe scena de la malul mării spiritul vienez şi atmosfera magică a Crăciunului. În sala Casei de Cultură a Sindicatelor vor evolua muzicieni de primă clasă, precum renumita soprană Judith Halasz şi baritonul Andreas Jankowitsch, care vor interpreta arii şi duete celebre, într-un program atractiv, special conceput pentru iubitorii muzicii lui Mozart, Haydn, Ziehrer, Lehar şi Johann Strauss. Frumoasa şi talentata solistă de operă Judith Halasz s-a mai aflat pe scena românească şi acum doi ani, cîntînd, la Sala Palatului, împreună cu „Johann Strauss Ensemble”. Artista este o răsfăţată a publicului din întreaga lume, susţinînd concerte de mare succes în ţări ca Japonia, Canada, Germania sau Finlanda. Soprana a făcut parte, în perioada 2001-2003, din ansamblul Operei de Stat din Viena, interpretînd magistral roluri din opere şi operete celebre. Partenerul său de gală este Andreas Jankowitsch. Acesta şi-a început cariera muzicală de timpuriu, fiind, pentru o perioadă, solist al „Vienna Boys Choir”. Între timp, vocea sa a dat viaţă unor personaje celebre din opere de Mozart, Beethoven, Ravel, Strauss, Puccini şi l-a purtat pe artist pe marile scene ale lumii. „Gala vieneză - Spirit of Vienna Ensemble” va încheia seria spectacolelor găzduite, în acest an, de Casa de Cultură a Sindicatelor.

Pînă la „Gala vieneză” din 19 decembrie, publicul constănţean mai are la dispoziţie alte cîteva evenimente de excepţie, printre care se numără şi concertul din această seară, susţinut de Fuego, intitulat „Colind la poarta raiului”, Festivalul religios- cultural „Bucuria Crăciunului” (15 - 17 decembrie), organizat de Arhiepiscopia Tomisului sau spectacolul oferit de maestrul Tudor Gheorghe, pe 18 decembrie, de la ora 19.00. Pentru că biletele pentru concertul marelui artist Tudor Gheorghe s-au epuizat deja de două săptămîni, iar solicitările venite din partea constănţenilor sînt numeroase, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor, Gheorghe Ungureanu, a decis să vină în întîmpinarea dorinţei publicului de la malul mării. Astfel, împreună cu artistul, s-a căzut de acord asupra organizării unei a doua reprezentaţii cu spectacolul de antologie românească, intitulat „Taina cuvintelor”, pe data de 22 ianuarie 2009. Este un concert în ipostază clasică, în care Tudor Gheorghe cîntă singur cu chitara, un concert mai mult folk, prin care artistul spune istoria evoluţiei limbii române de la începuturi. Directorul Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu, asigură publicul constănţean că, şi anul viitor, se va bucura de evenimente inedite, pentru toate vîrstele, concerte, piese de teatru, festivaluri. Una dintre surprizele noului an va fi şi revenirea lui Costel Busuioc la Constanţa, într-un concert special, în care este posibil să fie acompaniat de orchestra simfonică de la malul mării.