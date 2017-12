„Galaxy“ - un hotel plutitor, la Constanţa

Unul dintre cele mai mari şi luxoase nave de pasageri din lume, „Galaxy“, a acostat, ieri dimineaţă, în terminalul de pasageri al Portului Constanţa. Toţi cei peste 1.800 de turişti aflaţi la bord, în majoritate americani, au vizitat la alegere oraşul, staţiunile de pe litoral sau Delta Dunării. Pasagerul de cinci stele impresionează prin mărime. Avînd 264 metri lungime şi 10 punţi, „Galaxy“ este o imensitate. Este pentru prima dată cînd, un vas de asemenea dimensiuni acostează în terminalul de la Constanţa. Acesta aparţine companiei de croazieră „Celebrity Cruises“ şi a sosit în Constanţa în cadrul unui sejur de două săptămîni care a cuprins Marea Mediterană şi Marea Neagră. Vasul a sosit din Istanbul, a staţionat timp de zece ore aici, după care, ieri seară, la ora 19.00 a ridicat ancora via Odessa. Echipajul pasagerului este format din 867 de membri, printre care se numără şi 30 de români. Pentru aceştia, escala făcută pe pămînt românesc a însemnat o mare emoţie. Imediat după ce operaţiunile de acostare s-au finalizat, românii de pe vas au ieşit la marginea balustradei, pentru a-şi saluta familiile pe care le-au revăzut după cîteva luni de „pribegie“. Deşi are peste 1.800 de turişti la bord, doar cîţiva dintre pasagerii de la „Galaxy“ ştiau cîte ceva despre România. O turistă din Canada a declarat că vizitează pentru prima dată ţara noastră. „Tatăl meu s-a născut în Rusia, dar a trăit la Bucureşti. Am ales această croazieră special pentru a vedea cîte ceva din ţara în care el a crescut. În plus, o colegă de serviciu mi-a spus că a fost în România şi că i-a plăcut foarte mult. Acum îmi dau seama că avea dreptate în tot ceea ce povestea“, a spus Wendy Fish.

Alte trei escale în 2007

Turiştii care au sosit, ieri, în Constanţa nu au pierdut prilejul de a vizita oraşul şi împrejurimile. Directorul societăţii Mistral Voyages, Corina Martin a declarat că la excursii s-au înscris 1.100 de pasageri, ceilalţi avînd la dispoziţie microbuze pentru a vizita centrul oraşului. „Cele mai bine vîndute excursii au fost cele din Constanţa şi Mamaia, unde turiştii au admirat cele mai importante realizări locale, apoi cele din Delta Dunării“, a precizat Corina Martin. În funcţie de preferinţe, turiştii au putut servi dejunul la Mănăstirea Sf. Andrei, au degustat vinuri la podgoria de la Murfatlar sau o masă tradiţională românească cu spectacol folcloric la restaurantul „Nunta Zamfirei”. „O echipă aparţinînd companiei de croaziere face un film documentar despre judeţul Constanţa care va include cîteva obiective turistice, staţiunile Mamaia, Eforie Nord şi Sud, Neptun - Olimp, Mangalia, Techirgiol şi traseul în Delta Dunării. Acest film va promova imaginea Constanţei şi a României pentru includerea portului Constanţa ca escală permanentă în croazierele acestei companiei de specialitate Celebrity Cruises“, a spus Corina Martin. Potrivit acesteia, firma Mistral Voyages a semnat deja contracte cu firma americană pentru alte trei escale la Constanţa în 2007, ale unor pasagere de dimensiuni asemănătoare.