Gâlcă a debutat cu dreptul în La Liga

Numit luni în funcția de antrenor de principal la Espanyol Barcelona, Constantin Gâlcă a debutat cu dreptul în prima ligă din Spania, elevii săi învingând cu 1-0, pe teren propriu, în partida disputată sâmbătă cu Las Palmas, în etapa 16-a din La Liga. Golul victoriei a fost reușit de Caicedo, în minutul 67. La final, tehnicianul român a declarat că nu este mulţumit de prestaţia formaţiei sale, dar este satisfăcut de munca jucătorilor și de rezultat. „Era foarte important să câştigăm, deşi în meciul trecut, cu Levante, am fost mai agresivi şi am recuperat mingi importante în prima repriză. Acum nu am mai reuşit asta, dar în defensivă am fost bine organizaţi şi în partea secundă am făcut un joc mai bun, mai rapid şi pe contraatac. Am fost mai liniştiţi şi trebuie să continuăm pe această linie pentru a controla meciurile. Nu sunt mulţumit de joc, dar sunt mulţumit de prestaţia echipei. Vom îmbunătăţi multe aspecte şi se va vedea în teren”, a afirmat Gâlcă. Acesta a disputat prima partidă ca antrenor la Espanyol marți, când a învins în Cupa Spaniei pe Levante, cu scorul de 2-1. După 16 etape, Espanyol ocupă locul 12, cu 20 de puncte.

