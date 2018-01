Gâlceavă de proporții între fosta și actuala administrație din Hârșova!

00:32:19 / 19 Decembrie 2017

Ca la nebuni !

Oamenii au probleme cu sanatatea , ca spitalul e varza , au probleme cu scolile , cu gradinitele , de viata culturala si cercetare - vise taica ! Primaria a dat bani multi , zeci de miliarde , pentru a se ridica manastirea unde s-au aciuat niste paraziti notorii din gasca Spagoveanului Teodosie , dar nu a investit nimic in cresterea sigurantei cetatenilor , in ridicarea nivelului de viata si civilizatie . Toti primarii au pus botul la propaganda pravoslavnica si au profitat de sprijinul in alegeri dat de Spagoveanul si alaiul sau de bacante si podarese . Au vrut sa fie primari pentru a ajunge la ciolan , iar acum , au dus orasul intr-o saracie lucie . Niste secaturi , astia de la PSD-ALDE-PNL ! Rusine sa va fie hienelor ...