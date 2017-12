Gâlceavă portocalie

Scandalul din interiorul PDL capătă proporţii. Războiul din PDL se duce, de fapt, între preşedintele Traian Băsescu şi greii din partid, pe care îi atacă prin interpuşi. Conştient că a pierdut partidul din mână, Traian Băsescu încearcă să destabilizeze actuala structură de partid, în speranţa că va reuşi din nou să controleze PDL. Atacurile lui Traian Băsescu sunt îndreptate către principalii oameni care ar putea să îi sufle structura politică de sub nas: Blaga, Videanu, Berceanu. Cei trei au reuşit să îl controleze foarte bine pe premierul Emil Boc, care a ignorat în mai multe rânduri comenzile de la Cotroceni. După ce, în urmă cu două zile, europarlamentarii PDL Cristian Preda şi Monica Macovei au atacat dur actualul Guvern şi actuala conducere din PDL, ieri a venit rândul celor atacaţi să răspundă acuzelor ce le-au fost aduse. Secretarul general al PDL, Vasile Blaga, a afirmat despre criticile colegilor săi, Monica Macovei şi Cristian Preda, că “niciun post nu se câştigă lovind în colegi pe sticlă” şi că este loc pentru oricine în PDL “cu condiţia să fie efectiv apreciaţi de partid în interior”. “Nimeni nu poate să conteste că dna Macovei a făcut destul de multe lucruri bune, dar, pe de altă parte, are aşa un aer de unică deţinătoare a dreptăţii, a moralităţii, ori lucrurile nu stau nici pe departe aşa. Noi n-am văzut oameni perfecţi, am spus-o de multe ori. Pe pământ a fost unul singur şi a murit pe cruce. Aş vrea ca toţi să fie mult mai atenţi când fac astfel de afirmaţii”, a declarat Blaga. Secretarul general al PDL a apreciat că unii “confundă viaţa într-un ONG cu cea de partid”. “E loc pentru oricine, şi pentru Cristian Preda şi pentru Monica Macovei, cu o singură observaţie: trebuie să se facă înţeleşi şi să fie efectiv apreciaţi de partid în interior, pentru că nu o să aibă cine să-i aleagă, până la urmă cu toţii...\", a spus liderul PDL. Şi prim-vicepreşedintele PDL Adriean Videanu a declarat că eurodeputatul Cristian Preda are “o lipsă totală de experienţă politică” şi “un mod ONG-ist de a comunica cu partidul”, adăugând că cei care vor să-şi crească notorietatea atacând propriul partid “nu sunt oameni politici adevăraţi”.