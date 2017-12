Galeria de artă „Ion Nicodim“, găzduită de noul Pavilion Expoziţional

Artiştii constănţeni au, de acum, un spaţiu amplu de manifestare, o galerie de artă care poartă numele regretatului Ion Nicodim, artist dobrogean reprezentativ pentru România şi cetăţean de onoare al municipiului Constanţa, în care vor putea să-şi expună creaţiile. Noul spaţiu de afirmare a artei profesioniste este găzduit de Pavilionul Expoziţional, situat la intrarea în staţiunea Mamaia, a cărui deschidere oficială a avut loc, ieri, în prezenţa oficialităţilor. Galeria „Ion Nicodim“ a fost inaugurată cu o expoziţie realizată de 25 de artişti ai Uniunii Artiştilor Plastici (UAP), filiala Constanţa I. Evenimentul a avut loc cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC).

Deschiderea unei galerii de artă este deosebit de apreciată de către plasticienii constănţeni. Potrivit expozanţilor, după 20 de ani, în Constanţa, artiştii plastici au din nou un loc unde îşi pot expune lucrările. „Pînă acum, noi, artiştii plastici constănţeni, am funcţionat ca nişte actori lipsiţi de scenă“, a spus Constantin Papadopol. La rîndul său, criticul de artă dr. Alice Dinculescu a precizat: „Considerăm acest spaţiu expoziţional un cadou distins, pe care îl aşteptam de mult. Ne simţim datori să mulţumim din tot sufletul Consiliului Judeţean Constanţa“.

În cadrul amplei expoziţii de pictură, ceramică şi sculptură expun artişti plastici ai UAP, filiala Constanţa I, precum Gheorghe Fărcaşiu, Alfred Ipser, Constantin Papadopol, Daniela Ţurcanu, Oana Sfetcu, Gheorghe Firică, Ovidiu Felipov, Gabriela Gheorghe, Mircea Enache şi Gelu Costea. Acestora li se adaugă alţi plasticieni precum Gheorghe Caruţiu, Leonte Năstase, Eduard Andrei, Gabriel Brojboiu, Liviu Epuraş, Victoria Pastuch, Anamaria Avram, Alexandru Isopescu, Angela Bocu, Anca Deaconu, Georgian Apostolache sau Sînziana Romanescu.

Primarul municipiului Constanţa, Radu Ştefan Mazăre, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu, precum şi directorul Direcţiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, Cristian Zgabercea, au admirat, ieri, lucrările artiştilor constănţeni. „Este foarte important ca într-un spaţiu expoziţional să fie o sală pentru plasticienii constănţeni. Este un eveniment major pentru oraşul Constanţa. După 20 de ani, în sfîrşit, Constanţa are o galerie specializată pentru arta profesionistă. Oraşul Constanţa încă mai are studiouri de creaţie şi acest lucru se datorează, în mod special, primarului Radu Mazăre, pentru că el e cel care ne-a ajutat, în perioada grea pe care am traversat-o, să ne menţinem studiourile de creaţie. Şi iată că acum mai apare un om care ne ajută să avem această galerie, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu“, a declarat preşedintele UAP, filiala Constanţa I, Alfred Ipser.