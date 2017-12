Galeria HCM-ului, mereu al optulea jucător

La orice sport, indiferent că este vorba de fotbal, rugby, volei, baschet sau, în cazul de faţă, handbal, o echipă nu poate fi luată în serios fără suporteri. Iar dacă vrei să afli cât de iubită este acea formaţie, trebuie doar să fii părtaş la modul în care este susţinută de suporteri şi la atmosfera care se creează la fiecare meci, indiferent de miză. Apoi, cu cât este mai numeroasă, cu atât mai mult înseamnă că ataşamentul pentru echipa favorită este mai mare. Campioana HCM are cu adevărat o galerie... campioană. Mereu lângă echipă, aceasta a fost întotdeauna jucătorul în plus al HCM-ului, oferind curajul şi încrederea de care handbaliştii constănţeni aveau nevoie în momentele dificile. Meciul de sâmbătă, cu HC Odorhei, câştigat cu 35-29, a arătat încă o dată că HCM nu poate avea rival în Liga Naţională când este susţinută în acest mod de suporteri. „Avem într-adevăr un public minunat, care pur şi simplu te lasă de multe ori fără cuvinte. Se vede că la Constanţa s-a format un public extraordinar care iubeşte această echipă“, a declarat antrenorul principal Ion Crăciun. „Trebuie să le mulţumim suporterilor pentru atmosfera incendiară pe care au făcut-o şi la acest meci“, a spus şi directorul executiv Nurhan Ali. Jucătorii, principalii artizani ai partidelor, consideră că orice formaţie din Liga Naţională şi-ar dori astfel de suporteri. „Atmosfera a fost din nou incendiară. Când reuşeşti să pui câteva goluri în plus pe tabelă faţă de adversar, iar sala este în delir, prinzi cu adevărat aripi. Este o senzaţie deosebită şi care te face să te simţi cu adevărat jucător“, consideră Csepreghi, în timp ce jucătorul meciului cu Odorhei, Novanc, spune că publicul a fost unul din motivele pentru care a ales Constanţa. „Ştiam atmosfera pe care o creează constănţenii la meciurile importante şi am ţinut cont de acest lucru când am semnat contractul cu HCM“, a afirmat Novanc.