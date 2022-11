108 persoane salvate după o Intervenţie a poliţiştilor de frontiera români în Marea Mediterană

Polițiștii de frontieră români de pe nava maritimă de patrulare MAI 1102 a Gărzii de Coastă, aflați în misiune în cadrul Operaţiunii Maritime Comune "THEMIS 2022" sub egida Agenţiei Frontex, au salvat, pe timpul patrulării în apele Mării Mediterane, 108 persoane care se aflau la bordul unui yacht, aflat în derivă.

În cursul zilei de miercuri, 26.10.2022, autorităţile competente italiene au comunicat informații despre o ambarcaţiune aflată în derivă, în Marea Mediterană, la bordul căreia se aflau mai multe persoane.

Imediat, a fost declanşată sub comanda Centrului Internațional de Coordonare al Republicii Italiene o operaţiune SAR ("search and rescue"- căutare şi salvare) în apele teritoriale ale acestui stat. La solicitare a răspuns comandantul navei MAI 1102 a Gărzii de Coastă, aflată în misiune în cadrul Operaţiunii Maritime Comune "THEMIS 2022" sub egida Agenţiei Frontex.Yachtul a fost identificat rapid pe radar și vizual de către echipaj.

Pe tot parcursul nopţii, 26/27 octombrie 2022, poliţiştii de frontiera români împreună cu colegii de la bordul unei nave a Gărzii de Coastă Italiene au venit în ajutorul persoanelor aflate la bordul ambarcaţiunii. În urma intervenţiei de salvare au fost recuperate 108 persoane, printre care 93 de bărbaţi, 7 femei şi 8 copii, provenind din Iraq, Iran, Maroc şi Egipt.

Toate persoanele au fost transbordate în siguranţă la bordul navei maritime de patrulare MAI 1102 a PFR şi aduse în portul Crotone, unde au fost preluate de catre autoritatile italiene pentru cazare temporară şi demararea procedurilor specifice în astfel de situaţii.

La finalizarea acţiunii de salvare, nava maritimă de patrulare MAI 1102 şi-a reluat misiunea în cadrul operaţiunii Frontex.

Reamintim că nava de patrulare a Poliţiei de Frontieră Române execută misiuni individuale de patrulare, supraveghere, căutare şi salvare în Marea Mediterană, iar obiectivul principal al operaţiunii maritime comune îl reprezintă sprijinirea autorităţilor italiene în supravegherea şi controlul frontierelor maritime ale Uniunii Europene, precum şi de căutare şi salvare a persoanelor aflate în dificultate pe mare (Search and Rescue) la frontiera externă a Uniunii Europene.