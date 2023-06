Fregata „Regele Ferdinand” execută misiuni de monitorizare a traficului maritim din Marea Mediterană

Echipajul fregatei „Regele Ferdinand” a început misiunea sub stindardul Operației EUNAVFOR MED IRINI. Nava a executat, în perioada 13-19 mai, numeroase activități complexe pe mare, în cooperare cu celelalte nave militare din gruparea navală a operației Uniunii Europene, precum și la bordul unei nave comerciale din raionul de responsabilitate.



După plecarea din portul militar Souda, Insula Creta, sâmbătă, 13 mai, marinarii militari români au luat cap-compas zona de operație, unde au aplicat procedurile de interogare a navelor comerciale prin canalele radio, proces care se va executa continuu, 24 de ore din 24, până la încheierea misiunii din bazinul medieteranean. De asemenea, echipa de inspecție și control de la bordul fregatei a desfășurat, în această perioadă, prima vizită la bordul unei nave comerciale. Militarii români au prezentat echipajului navei civile Operația IRINI și i-au asigurat pe marinarii de la bord de faptul că pot conta pe sprijinul navelor militare din gruparea navală care operează în Mediterana, în cazul în care întâmpină anumite situații care îi pot pune în pericol siguranța. Vizita la bordul navei comerciale a fost executată de operatori ai forțelor pentru operații speciale, iar transportul militarilor a fost realizat cu una dintre ambarcațiunile rapide din dotarea fregatei.

Concomitent cu misiunea de bază a fregatei „Regele Ferdinand” în cadrul Operației IRINI, la bordul navei au fost desfășurate numeroase secvențe de instruire în toate domeniile de activitate, începând de la exercițiile de vitalitate a navei, de comunicații, de respingere a unui atac inamic, până la trageri cu muniție, executate de militarii din echipa de inspecție. De asemenea, au fost executate, pe timp de zi și de noapte, zboruri de monitorizare a traficului maritim și de antrenament cu elicopterul Puma Naval ambarcat, precum și activități de mentenanță pentru aparatul de zbor.

Ziua de joi, 18 mai, a cuprins un program diferit față de cel din zilele obișnuite de misiune, dat fiind faptul că navele din gruparea navală a Operației IRINI, fregata „Regele Ferdinand”, nava auxiliară germană FGS „Bonn” și fregata italiană ITS „Libeccio”, au desfășurat exerciții comune pe mare, manevre și evoluții navale, o secvență de fotografiere aeriană, precum și o activitate de reaprovizionare cu combustibil, pe mare.



Cu acest prilej, comandantul grupării, contraamiralul de flotilă Valentino Rinaldi, ambarcat la bordul fregatei ITS „Libeccio”, a efectuat o vizită la bordul fregatei „Regele Ferdinand”, pentru a transmite aprecierea sa față echipajul navei și pentru a se întâlni cu echipa de comandă a acesteia. Împreună cu contraamiralul de flotilă Valentino Rinaldi, la bordul navei militare românești au venit și doi dintre ofițerii români care fac parte din statul major ambarcat, căpitan-comandor Sevghin Osman și căpitan Daniel Nedelcu, iar transportul acestora a fost realizat cu elicopterul Puma Naval. Comandantul grupării navale a subliniat faptul că fiecare militar participant la Operația IRINI are un rol important în desfășurarea acesteia și că este sigur de faptul că Forțele Navale Române vor continua să prezinte un nivel ridicat de profesionalism și la această participare alături de partenerii din gruparea navală.

La finalul unei săptămâni pline de activități de monitorizare a traficului maritim, precum și de antrenament pe mare, fregata „Regele Ferdinand” a acostat vineri, 19 mai, în portul Catania din Insula Sicilia, în vederea refacerii capacității de luptă și pregătirii misiunilor următoare din cadrul Operației EUNAVFOR MED IRINI, a informatlocotenent Alexandru Turturică, Ofițer de informare și relații publice la bordul fregatei „Regele Ferdinand”.