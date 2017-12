„Game of Thrones” va rula pentru cel puțin trei noi sezoane

Veste senzațională pentru fanii celui mai urmărit serial de pe planetă! Serialul „Game of Thrones” va continua cu cel puţin încă trei sezoane, conform unuia dintre managerii postului american HBO, Michael Lombardo. Sezonul al cincilea s-a terminat în iunie cu asasinarea îndrăgitului personaj Jon Snow. Așa cum istoria celor cinci sezoane a demonstrat-o și după cum elementele fantastice s-au îmbinat în volumele „A Song of Ice and Fire”, după care s-a făcut ecranizarea, unele personaje revin chiar și după moarte. Fanii serialului așteaptă cu nerăbdare o revenire a lui Jon Snow care pare iminentă.

Actorul englez Kit Harington, care îl interpretează pe Jon Snow, a fost văzut, săptămâna trecută, la Dublin, acolo unde au loc, în această perioadă, filmări pentru cel de-al șaselea sezon. Kit Harington va veni la toamnă și în România, unde va participa la filmări pentru un lungmetraj de acțiune. Într-un sondaj al publicației americane Time din această lună, Jon Snow ocupă prima poziție a celor mai îndrăgite personaje, iar fanii sunt convinși, în proporție de peste 90%, că acesta va reveni. Într-un top al celor mai detestate personaje, clasamentul este condus de regina Cersei Lannister, interpetată de Lena Heady, urmată de Ramsay Bolton, interpretat de actorul galez Iwan Rheon.