Garajele constănțenilor de pe B.P. Hasdeu, la un pas de a fi demolate

09:55:28 / 04 Februarie 2015

marya

Asa ar trebui facut si in comuna Murfatlar, unde sunt o gramada de magazi. garaje anexe si multe altele pe terenul administratiei, iar locatari nu au unde parca autoturismele. Exemplul la blocul Cretei vechi unde cind ma duc in vizita la o batrana din bloc nu am unde parca masina de dughene, magazi, locuri ingradite ilegal. Si ce mai parcare ar iesi acolo daca ar fi demolate magaziile si garajele construite ilegal acolo.