Garanția de stat în Prima Casă crește de la 50 la 80%

Guvernul a discutat joi prima versiune a programului „O casă, o familie“, o variantă upgradată a Primei Case, cu un plafon majorat la 570.000 lei, garanție de stat extinsă de la 50 la 80%. Bonus - statul vrea să suporte și comisionul de gestiune a creditului. Potrivit guvernanților, plafoanele au fost extinse pentru că se ajunsese în situația în care un român cu venituri de peste 3.000 lei / lună nu se mai califica în Prima Casă. Specialiștii din real estate se așteaptă ca modificările să provoace scumpiri ale apartamentelor și caselor.

PAM-PAM! Guvernul a discutat joi, în primă lectură, programul „O casă, o familie“, a declarat premierul Viorica Dăncilă, o variantă a Primei Casei în care se are în vedere creșterea nivelului garanției guvernamentale la 80% din valoarea creditului și suportarea de către stat a comisionului de gestiune - „Vrem și o reducere substanțială a dobânzii pentru familiile cu copii și pentru persoanele cu dizabilități“. Programul a fost anunțat în urmă cu o zi de Liviu Dragnea, la România TV. Șeful PSD a spus că este vorba de lărgirea programului Prima Casă și de majorarea plafonului creditului la 570.000 lei - „Condiţiile la Prima Casă au fost bune iniţial, dar au devenit mult prea restrictive şi toţi sunt nemulţumiţi. În primul rând dăm o valoare mai mare, 570.000 de lei, adică să poată fi cumpărată și o casă, nu o bojdeucă; mărim plafoanele, pentru că dacă aveai peste 3.000 lei venituri nu te mai calificai, intrai într-un cerc vicios, adică foarte puţini mai aveau acces, chiar şi la case foarte mici. Dobânda este fixă, în lei. Eu sunt sigur că se vor găsi bănci care vor susţine asta“.

URMĂRI Înainte de acest anunț, jucătorii din imobiliare spuneau că piaţa de profil din România ar putea creşte cu 3 - 4% în 2019, după un avans de 6% în 2018; ba chiar are și potenţial de creştere, preţurile fiind acum la nivelul lui 2010. Cât despre impactul indicelui de referinţă trimestrial (IRCC, noul Robor) pentru creditele acordate consumatorilor asupra pieţei imobiliare, ei apreciau că nu va fi unul semnificativ. Acum, însă, e de așteptat ca apartamentele să se scumpească destul de puternic, în condițiile în care garanția de stat în noua Primă Casă urcă la 80%. Și-n plus, persoane cu venituri substanțial mai mari vor avea acces la program. Și-n trecut a fost la fel - aceeași Primă Casă a plafonat prețul unui apartament cu două camere. În Constanţa, în martie, apartamentele disponibile spre vânzare s-au apreciat, per ansamblu, cu 0,8%, de la 1.126 la 1.135 de euro pe metru pătrat util, potrivit imobiliare.ro.