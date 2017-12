Garanţie bancară sau imobiliară pentru firmele care cer amînarea datoriilor!

Firmele care vor solicita amînarea la plată a datoriilor bugetare pe o perioadă de şase luni vor fi obligate să garanteze rambursarea ulterioară a obligaţiilor restante printr-o scrisoare de garanţie bancară şi/sau imobiliară, care să acopere sumele amînate la plată, precum şi majorări de întîrziere. Guvernul a decis, marţi, prin ordonanţă de urgenţă, ca firmele să poată beneficia de amînarea la plată pe o perioadă de şase luni a obligaţiilor către stat, acumulate după 30 septembrie 2008, pe fondul crizei financiare, dacă anterior acestei date au achitat la timp datoriile, cu condiţia să plătească obligaţiile curente. \"În acest an, facilitatea va intra în vigoare la data publicării ordonanţei în Monitorul Oficial şi va fi valabilă până la 20 decembrie 2009, iar în 2010 va fi aplicată odată cu începerea anului şi pînă la 30 iunie\", a declarat, ieri, ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea. În ordonanţa aprobată de Guvern este prevăzut însă că firmele sînt obligate să prezinte şi o garanţie pentru a beneficia de această facilitate. „În termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de amînare la plată, contribuabilii vor constitui garanţii sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau va oferi bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii măsurilor asiguratorii, estimate cel puţin la valoarea contabilă. Garanţiile constituite şi/sau bunurile oferite vor acoperi sumele amînate la plată, precum şi majorările de întîrziere datorate pe perioada amînării”, se arată în ordonanţa semnată de ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea. Amînările la plată îşi pierd valabilitatea dacă nu este îndeplinită condiţia garanţiei, iar pierderea valabilităţii amînării la plată atrage anularea acesteia, precum şi începerea sau continuarea, după caz, a executării silite, conform actului normativ. Facilitatea îşi va pierde valabilitatea şi dacă firmele nu achită obligaţiile fiscale cu termene de plată începînd cu data emiterii deciziei de amînare. Pentru a beneficia de amînarea la plată a datoriilor bugetare, firmele trebuie să îndeplinească, cumulativ, o serie de condiţii, respectiv să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la 30 septembrie 2008, să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, să nu aibă înscrise fapte în cazierul fiscal şi să nu se afle în procedura insolvenţei. Reprezentanţii patronatelor susţin că solicitarea de garanţii bancare şi/sau imobiliare firmelor care cer amînarea plăţii datoriilor bugetare anulează efectul economic pe care măsura ar fi putut să-l aibă, iar afacerile cu probleme vor falimenta şi cu această facilitate. „Este o măsură împotriva economiei. Statul nu te lasă să mori pînă nu mai ia ceva de la tine, prin impunerea de garanţii. E ca şi cum statul ar spune dacă tot mori, de ce să te trimit eu la cimitir îmbrăcat în costum, te trimit în trening. Statul ar trebui să trimită firmele la doctor să vadă ce probleme au şi cum pot fi ajutate”, a declarat, ieri, vicepreşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Florin Pârvu. De asemenea, secretarul general al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Cristian Pârvan, afirmă că facilitatea este anulată de impunerea de garanţii. „Cine are posibilitatea de a obţine garanţii nu are nevoie de amînarea platei datoriilor. Dacă pentru o măsură care ar putea avea efect economic pui condiţii de neîndeplinit, aceasta este de propagandă, nu de sprijin. Măsura nu va avea efect economic. Dacă o firmă face eforturi să se menţină pe piaţă în condiţiile actuale şi are şanse să rămînă în viaţă, de ce să-i mai ceri garanţii, trebuie lăsată pe piaţă”, a declarat Pârvan. El a adăugat că AOAR a susţinut amînarea datoriilor încă de la începutul anului, dar fără obligativitatea de a prezenta garanţii.