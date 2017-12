Garanţii bancare pentru IMM-uri

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor (FNGC) pentru IMM-uri a acordat, în primele opt luni ale acestui an, peste 1.100 de garanţii, cu o valoare totală de circa 524 milioane de lei. Fondul de garantare acordă IMM-urilor garanţii complementare pentru creditele solicitate la băncile comerciale, atunci cînd acestea nu dispun de garanţii în proporţia solicitată de bancă. FNGC garantează toate tipurile de credite obţinute de la băncile comerciale, furnizînd inclusiv scrisori de garanţie bancară. Fondul are încheiate convenţii de împărţire a riscului prin utilizarea garanţiilor cu 21 de bănci comerciale româneşti, cel mai recent partener atras fiind Piraeus Bank. Înfiinţat în 2001, FNGC are ca acţionar unic statul român, reprezentat de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale. Preşedintele fondului, Aurel Şaramet, a estimat anterior că FNGC va acorda în acest an garanţii în valoare de 230 de milioane de euro, în creştere cu 25 - 30% faţă de anul trecut, pentru 3.500 de firme mici şi mijlocii, susţinînd astfel credite în valoare de 450 de milioane de euro. Anul trecut, valoarea garanţiilor acordate de fond au totalizat 190 milioane de euro.