Garanţii de bună execuţie a proiectelor POR

Continuă procesul de simplificare a procedurilor de depunere a proiectelor prin POR, dar se şi adaugă noi măsuri pentru garanţia derulării şi finalizării proiectelor care au primit finanţare. Acum, în Manualul de Proceduri al Programului au apărut şi alte reguli pentru beneficiarii proiectelor pe turism depuse prin POR. Autoritatea de Management (AM) pentru POR a stabilit o serie de modificări care au în vedere, printre altele, şi o mai bună monitorizarea a proiectelor finanţate prin POR. Modificările care au fost deja incluse în Manualul de Proceduri al POR vizează introducerea obligativităţii raportării situaţiilor în care clădirile reabilitate, modernizate, echipamentele sau bunurile achiziţionate în cadrul unui proiect cu finanţare POR fac obiectul unei ipoteci bancare sau gaj, precum şi introducerea unor prevederi referitoare la garanţii de bună execuţie aferente proiectelor. În plus, s-au modificat formatul raportului de progres al beneficiarului şi raportul beneficiarului privind durabilitatea investiţiei. Reprezentanţii AM POR anunţă că noile formate ale rapoartelor vor putea fi utilizate, începând cu 1 septembrie, pentru raportările trimestriale/anuale pe care beneficiarii le transmit către Organismele Intermediare, conform contractelor de finanţare.