Garanţii pentru mediul de afaceri

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) îşi propune pentru acest an să acorde garanţii în valoare de 1,8 miliarde lei, cu 9,6% peste nivelul din 2009, acestea urmând să susţină credite de 3,806 miliarde lei, în creştere cu circa 9,5%. Anul trecut, fondul a acordat garanţii în valoare de 1,642 milioane lei, de peste 2,5 ori mai multe decât în 2008, în timp ce valoarea creditelor susţinute a totalizat 3,473 miliarde lei. Soldul garanţiilor totaliza la sfârşitul anului trecut 1,629 miliarde de lei, de două ori peste nivelul din 2008. Înfiinţat în 2001, FNGCIMM are ca acţionar unic statul român. FNGCIMM a înregistrat anul trecut venituri totale de 153,8 milioane lei, de 2,3 ori peste nivelul din 2008, iar pentru acest an estimează o scădere a indicatorului până la 142,9 milioane de lei.