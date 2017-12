Garanţii pentru repatrierea marinarilor

Companiile navale sub pavilion românesc vor fi obligate, ca o condiţie pentru obţinerea certificării, să constituie garanţii financiare în caz de abandon al navigatorilor, cuprinse între 60.000 euro şi 200.000 euro, în funcţie de dimensiunea flotei, banii fiind folosiţi la repatrierea marinarilor. Garanţia financiară a fost impusă printr-o hotărâre aprobată de Guvern. Certificatul de garanţie financiară este eliberat de către Autoritatea Navală Română în numele Ministerului Transporturilor, cu o valoare de 60.000 euro pentru companiile care deţin o flotă de până la 4 nave inclusiv, de 100.000 euro pentru companii cu 5-9 nave inclusiv şi de 200.000 euro pentru companiile cu 10 sau mai multe nave. Garanţia financiară va fi constituită fie sub forma unui depozit bancar, prin depunerea sumei într-un cont deschis la o bancă din România sau din Spaţiul Economic Românesc, fie sub forma unei poliţe de asigurare încheiate cu o societate de asigurare. Garanţia va fi folosită de statul român în cazul repatrierii navigatorilor, inclusiv a celor abandonaţi în străinătate, plăţii salariilor şi altor drepturi neachitate de către companii. Obligaţia constituirii garanţiei financiare va fi aplicată în termen de 60 zile.