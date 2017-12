„Garcea” a demisionat

Partidul Verde, membru al Verzilor Europeni, anunţă că actorul Mugur Mihăescu şi-a prezentat demisia din funcţia de preşedinte executiv al formaţiunii, dar şi din partid, şi că se va implica în continuare în politică, dar din postura unui independent. „I-am informat pe colegii din Partidul Verde că intenţionez să rămân în activitatea politică, dar voi lupta pentru administraţia publică în calitate de independent. În slujba cetăţenilor îmi pun experienţa mea de om de afaceri de succes. Am ales să fiu independent şi infirm orice zvon că m-aş înscrie într-un alt partid politic”, a declarat Mugur Mihăescu. În locul său, Consiliul Naţional al Partidului Verde l-a votat în unanimitate, sâmbătă, pe Ovidiu Iane în funcţia de preşedinte executiv al Verzilor. Ovidiu Iane a candidat la alegerile prezidenţiale din 2009 din partea PER şi a trecut ca şi vicepreşedinte la Partidul Verde la începutul acestui an. Mugur Mihăescu a intrat în Partidul Verde în martie 2011.