Garcia Lorca și Leonard Cohen - când rockul întâlnește flamenco

Un documentar care relatează apariția, în urmă cu 20 de ani, a discului ''Omega'', un album-cult de flamenco-rock inspirat din versurile lui Leonard Cohen și ale poetului spaniol Federico Garcia Lorca, beneficiind de vocea vedetei flamenco Enrique Morente, a fost lansat vineri, la o săptămână de la dispariția poetului și muzicianului canadian, informează AFP. ''Omega'', lansat în 1996, este unul dintre cele mai inovative albume din istoria flamenco.

Morente și-a unit forțele cu formația de rock alternativ Lagartija Nick pentru a adapta în spaniolă cuvintele lui Lorca și melodii ale lui Cohen precum ''Hallelujah'' sau ''First we take Manhattan''.

Leonard Cohen, un mare admirator al genului flamenco, care și-a botezat fiica după poetul spaniol, Lorca, s-a arătat încântat de această producție. ''A fost foarte încântat, foarte mișcat. „Este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat“, mi-a spus'', a mărturisit biograful și prietenul său Alberto Manzano. ''Miracolul a fost că Morente a observat elemente flamenco în cântecele sale, acest lucru impresionându-l cel mai mult pe Cohen'', a spus Manzano pentru AFP.

În 2011, Cohen a recunoscut chiar el acest lucru, la primirea distincției spaniole ''Prince of Asturias Award for Literature'' ('Prințul Asturias pentru literatură'), considerată Nobelul din lumea hispanică. ''Tot ceea ce găsiți plăcut în cântecele mele și în poezia mea este inspirat de acest substrat'', a declarat artistul la ceremonia de decernare a premiului.

În cadrul unui discurs emoționant, Cohen a explicat că nu a reușit să-și găsească vocea poetică până când a citit versurile lui Lorca, ucis de forțele naționaliste în timpul Războiului civil din Spania (1936-1939). Artistul canadian nu a uitat să aducă un omagiu și chitaristului spaniol pe care l-a descoperit cântând într-un parc din Montreal și care l-a introdus în tainele flamenco. Deși nu a luat decât câteva lecții cu bărbatul necunoscut - care s-a sinucis la scurt timp după aceea -, experiența a fost suficientă pentru a-i marca destinul artistic. ''Acele șase corzi, acel model chitaristic au stat la baza tuturor cântecelor mele, a întregii mele muzici'', a spus Cohen.

Documentarul cuprinde interviuri, fotografii de arhivă și secvențe video din cadrul repetițiilor și concertelor. Produs de Jose Sanchez-Montes și Gervasio Iglesias, acesta povestește creația albumului-cult care a rămas unul controversat până în zilele noastre, amintește AFP.

Inițial, proiectul consta în adaptarea lui Cohen pe ritmuri flamenco, drept dar oferit artistului canadian cu ocazia aniversării a 60 de ani, în 1994. Morente a mers, însă, mai departe. El a adăugat în repertoriu una dintre cele mai importante lucrări ale lui Lorca, ''Poet la New York''. În plus, a depășit barierele încorporând muzica rock a Lagartija Nick, într-o perioadă în care flamenco era încă relativ apropiat de alte stiluri. Rezultatul: un val de emoții în care Morente cântă, cu vocea sa puternică, versurile lui Cohen și Lorca, acompaniat de un melanj de sintetizatoare, tonalități tradiționale, tobe și flamenco „palmas“ și chitare electrice. ''Există încă persoane care nu îl înțeleg pentru că îi deranjează, le pângărește viziunea despre flamenco'', a declarat Antonio Arias, solistul Lagartija Nick, care a adăugat că albumul a contribuit la ''deschiderea'' flamenco.

La douăzeci de ani după lansarea ''Omega'', regizorul Jose Sanchez-Montes a decis să realizeze acest documentar comemorativ în încercarea de a contribui la înțelegerea mai profundă și mai obiectivă a albumului. ''Și dacă ar fi apărut astăzi, tot am fi spus că este prea modern. Atât de transcedentală a fost această lucrare'', susține el.

Cohen nu a participat la realizarea documentarului din cauza stării sale fragile de sănătate, el apărând numai în extrase dintr-un interviu acordat în 1997.

''Lucrul cu adevărat trist este că Leonard Cohen nu l-a putut vedea; eu cred că i-ar fi plăcut'', a spus Sanchez-Montes, potrivit sursei citate.

Poetul, prozatorul și muzicianul Leonard Cohen a încetat din viață la 10 noiembrie 2016. Supranumit ''trubadurul angoaselor'', artistul canadian a fost activ în domeniul muzical din 1967 până la sfârșitul vieții. Ultimul său album este ''You Want It Darker'', lansat cu trei săptămâni înainte de moartea sa.