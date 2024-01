Garda de Mediu Constanta a interzis importul unor gaze fluorurate cu efect de sera

Garda de Mediu Constanta nu a permis importul gazelor fluorurate cu efect de sera R134a, sosite din China in Portul Constanta Sud, in 4 containere.

4136 recipiente cu capacitatea de 12 kg/butelie ar fi trebuit sa ajunga in localitatea Reghin din judetul Mures. Cantitatea totala de gaze refrigerante reiesita din calcul este de 70973,76 tone echivalent CO2, depasind pragul de 100 tone conform restrictiilor la import in Uniunea Europeana a unor gaze fluorurate cu efect de sera.

Conform documentelor si a verificarilor efectuate in perioada 28-29.12.2023 la rampa de control din Portul Constanta Sud, a reiesit ca firma importatoare este inregistrata in registrul F-Gas, insa nu a facut dovada cotei alocate, respectiv a cantitatii consumate din cota alocata in anul 2023, a precizat un comunicat alGărziide Mediu Constanța.