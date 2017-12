Garda de Mediu face curăţenie în judeţ

Comisariatul Judeţean Constanţa al Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) are în aceste zile de dinaintea începerii summit-ului NATO, o nouă prioritate. Comisarii trebuie să identifice şi să verifice gropile de gunoi şi factorii care pot provoca mizerie pe raza judeţului Constanţa, cu precădere în zona Mihail Kogălniceanu - Constanţa. „La sfîrşitul săptămînii, în zilele de joi şi vineri, am desfăşurat activităţi pe partea de salubrizare. Am făcut vizite în judeţ, la societăţile comerciale şi la gropile de gunoi şi am solicitat să fie colectate deşeurile depozitate pe spaţiul public. În plus, la gropile ecologice am cerut ca deşeurile să fie stabilizate pentru a nu mai fi luate de vînt şi împrăştiate. Începînd de miercuri vom relua controlul şi vom urmări cum au fost puse în aplicare dispoziţiile noastre. În cazul în care cei vizaţi nu s-au conformat cerinţelor, vom aplica sancţiuni, care pot ajunge pînă la 30.000 lei”, a declarat comisarul şef din cadrul GNM, Vasile Petro.