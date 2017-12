Garda de Mediu, între ciocan şi nicovală

Garda de Mediu Constanţa se confruntă cu o lipsă acută de personal. Cei 20 de comisari (aici adăugându-se şi comisarul şef) abia mai fac faţă programului încărcat de muncă. Sesizări, reclamaţii, calendarul de controale, toate par să nu se mai termine. Nimeni nu îi poate obliga pe angajaţi să facă ore suplimentare, pentru că acestea nu se plătesc. În schimbul orelor muncite în plus, comisarii ar trebui să beneficieze de zile libere, imposibil de acordat în condiţiile în care ei oricum sunt foarte puţini. „Ne-am străduit foarte mult să ţinem situaţia sub control. Până acum, am reuşit. Pentru ca activitatea să se desfăşoare în condiţii normale, am mai avea nevoie de cel puţin zece angajaţi, însă posturile noastre sunt, în continuare, blocate”, a declarat comisarul şef al Gărzii de Mediu Constanţa, Vasile Petro. Potrivit lui, în sezonul estival, volumul de muncă al comisarilor se dublează, Constanţa fiind un judeţ cu foarte multe probleme.

FIRMELE RĂMÂN NECONTROLATE Din cauza personalului insuficient, sute de firme constănţene îşi pot face liniştite de cap, căci nu are cine să le verifice. „Nu putem controla, într-un an, mai mult de 700 de obiective, or, în Constanţa, nu sunt numai atâtea, ci mult mai multe. La agenţii economici foarte mari, cum este Petromidia, de exemplu, un control nu se poate face într-o singură zi. Sunt obiective la care comisarii trebuie să se deplaseze în repetate rânduri, aşa că planul de activităţi trebuie ajustat în funcţie de personal”, a mai precizat comisarul şef.

SUTE DE SESIZĂRI CE ÎNCARCĂ ŞI MAI MULT ACTIVITATEA Zilnic, Garda de Mediu Constanţa primeşte câte trei sau patru reclamaţii, majoritatea din partea cetăţenilor (adică, în medie, peste 100 într-o lună). Li se mai adaugă şi cele trimise direct la Garda Naţională şi direcţionate către comisarii locali. Dintre toate acestea, 15% nu sunt de competenţa instituţiei, însă toate necesită un răspuns, în condiţiile legii, fapt ce îngreunează şi mai mult activitatea comisarilor. Toate plângerile şi sesizările necesită un răspuns chiar dacă nu dezbat probleme serioase: oamenii care locuiesc la case încă îşi reclamă vecinii care cresc porci sau găini - îi deranjează mirosul şi zgomotul făcut de vieţuitoare, sau care au veceurile mult prea aproape de gardurile lor.