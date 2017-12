Garda Financiară poartă papion liberal

După cum comentam zilele trecute, disputele pentru ocuparea ultimelor posturi de conducere continuă. Să fiu bine înţeles, disputele se duc în interiorul partidelor, unde se menţine aprinsă flacăra orgoliilor de doi lei. Practic, la Constanţa, PD-L şi PSD şi-au delimitat strict teritoriile. Şefii celor două partide au dat dovadă de diplomaţie şi înţelepciune. Atît Radu Mazăre cît şi Mircea Banias au ştiut cînd şi cum să lase de la ei ca să ajungă amîndoi la mal. Nu au bătut palma, cum spun unii lătrăi plini de zoaie, ci au găsit şi aplicat soluţiile viabile pentru ieşirea din criză. O chestiune deloc simplă, după cum îşi imaginează diverşi părerişti de ocazie. Uitaţi-vă ce balamuc s-a iscat în Parlament pe tema adoptării bugetului! Domnii parlamentari au organizat revelionul bugetului. Cu acest prilej, echipa de zgomote a PNL şi-a dres vocea. În opoziţie este oarecum incomod. Trebuie să ţipi toată ziua. Altfel, nu te bagă nimeni în seamă. Ce-i drept, nici aşa nu eşti prea mult băgat în seamă, dar, oricum, sînt ceva şanse ca naţiunea să te reţină ca pe un vocal al politichiei. Sîntem în perioada în care, în general, politicienii fac vocalize sau gargară din nimic. E greu să mulţumeşti pe toată lumea. Observ că onor conducerea PD-L Constanţa s-a străduit să asigure cîte un fotoliu confortabil tuturor celor care au emis pretenţii în acest sens. Dacă l-au înscăunat pînă şi pe Senol Zevri, pînă mai ieri, apărătorul din oficiu al lui Stelian Duţu! Cred că s-a liniştit şi Gigi Chiru, căruia i s-a găsit o pălărie pe măsură, după ce s-a împiedicat de pragul de la “Oil Terminal”. Dumnealui conduce Inspectoratul de Stat în Construcţii, fiind numit director regional. Merită, nu-i aşa?, după cît scandal a făcut în Consiliul Local Eforie, punîndu-i beţe în roate primarului pesedist Brăiloiu! Care Brăiloiu, se ştie, are un frate prefect, că aşa-i în politică! Este că am dreptate, domnule Chiru? Ca şi cum ar fi căzut de la etajul 12 al unui bloc turn, Dumitru Moinescu este propus ca simplu directoraş judeţean al inspectoratului amintit mai sus. În definitiv, orice ministru ajunge gloabă! Într-un fel, domnia sa plăteşte tribut nehotărîrii din toamna anului trecut, cînd încăleca şi descăleca listele parlamentare. Domnia sa tot a apucat ceva, cu toate că părea a fi scos definitiv din joc! Poate că, în cele din urmă, a contat dîrzenia cu care se lua în clonţ cu Stelian Duţu, pe care, dacă îmi amintesc eu bine, l-a ţinut afară la o şedinţă de partid organizată la Medgidia, unde, ehei, ce timpuri!, Moinescu era primar! Adică, inclusiv în partid, tăia şi spînzura. În fapt, domnia sa este ultimul reprezentant activ al celebrei grupări “M” din PD-L Constanţa. Nu, scuzaţi, greşesc. Moinescu şi Manole Adrian, intrat sub aripa parlamentară europeană. În rest, tăcere. Moisoiu a fost mazilit de Elena Udrea, căreia tot ceea nu este geantă de lux i se pare ciudat! Mironescu a scăpat de calvarul deputăţiei. Acum, dacă tot nu s-a găsit un post pe măsura ambiţiilor şi aspiraţiilor sale personale, poate să se întoarcă la meseria lui de bază, că tot se plîngea el, în cadrul unei emisiuni televizate, că nu a mai navigat din fragedă pruncie! Marinescu Călin preferă să gîndească din umbră. Cum, deocamdată, nu are grija zilei de mîine, de ce s-ar afişa inutil în prima linie a PD-L Constanţa! Chiar dacă Stolojan a dispărut de pe scena politică, semiliberalii lui Mircea Iustian, care, din cîte înţeleg, va fi “uns” subprefect, au apucat şi ei cîteva scaune în faţă, locul de unde se vede mult mai bine scrisul… La film sau cu ocazia expunerii unor noi lozinci mobilizatoare. Dintre toţi, datorită staturii sale de fost rugbyst, Florian Constantin pare a fi cel mai răsărit. Ca înălţime. E drept, între domnia sa şi organizaţia municipală Constanţa a PD-L nu sînt prea multe puncte comune. Trebuie să recunosc spăşit că măcar Mironescu mai organiza cîte o conferinţă de presă, mai arunca o dudă pe jos, mă rog, ceva, făcea puţin zgomot, cît să nu consultăm rubrica de comemorări! Înţeleg, dacă sînt bine informat, că Florian Constantin, învăţat cu grămezile organizate de la rugby, a fost numit în fruntea Inspectoratului Teritorial de Muncă. Cel puţin în ce priveşte protecţia muncii, pedeliştii nu mai au nicio grijă. Vor fi instruiţi cum se cuvine ca să nu-şi mai prindă urechile în vreo nouă alianţă... Mă surprinde păstrarea lui Cristian Radu în fruntea Gărzii Financiare. Nu pentru că nu ar fi un profesionist, ci pentru faptul că pedeliştii nu-i suportă pe foştii lor colegi din Alianţa DA. Cu toate acestea, Garda Financiară poartă papion liberal!