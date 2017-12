Garda Națională Aeriană a SUA a renovat un pavilion al Spitalului din Mangalia

Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA în România, Dean Thompson, a participat astăzi la festivitatea de finalizare a lucrărilor de renovare efectuate de rezerviști ai Gărzii Naționale Aeriene a SUA la un pavilion al Spitalului Municipal Mangalia. În cursul ceremoniei, diplomatul american a reafirmat angajamentul de susținere a comunităților locale, a proiectelor și demersurilor de soluționare a unor necesități sociale cu impact cât mai larg. 'Este un dar făcut de poporul american locuitorilor Municipiului Mangalia și orașelor, satelor și comunităților învecinate. Asigurarea unui cadru mai bun pentru furnizarea de servicii medicale cetățenilor din această parte a României va avea efecte pozitive pe termen lung. O mai bună îngrijire medicală aduce rezultate mai bune și va contribui la asigurarea unui viitor mai bun și mai prosper pentru această regiune', a declarat Dean Thompson. Alături de managerul unității spitalicești, dr. Liviu Mocanu, la eveniment a participat și primarul localității, Cristian Radu, care și-a manifestat recunoștința față de sprijinul acordat de rezerviștii americani, afirmând că așteaptă implicarea lor și în alte proiecte sociale, precum construcția unei școli pentru copii cu nevoi speciale, la Mangalia. Lucrările de reabilitare a Pavilionului C al Spitalului Municipal Mangalia au însumat 31 de zile de muncă a 90 de militari rezerviști din cadrul Gărzii Naționale Aeriene a Statelor Unite din Alabama și Oregon, investiția în valoare de 240.000 de lei fiind realizată cu fonduri puse la dispoziție de Comandamentul European al Forțelor Armate SUA în Europa. Potrivit managerului Liviu Mocanu, în cadrul proiectului de renovare a Pavilionului C a fost amenajată o rampă de acces pentru personale cu dizabilități și au fost efectuate hidroizolații pentru prevenirea scurgerilor și infiltrărilor de apă care afectau două etaje, au fost reparați și zugrăviți pereții interiori și fațadele clădirii, au fost reparate instalațiile sanitare și electrice și s-a realizat o nouă partiție funcțională a boxelor de la grupurile sanitare și dușuri. 'Este un proiect de Asistență Civilă Umanitară finanțat de Comandamentul European al Forțelor Armate ale SUA (EUCOM) prin care am soluționat probleme locative stringente ]n cadrul acestui pavilion medical', a declarat managerul Mocanu.