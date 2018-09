Garda Națională de Mediu participă la Ziua Mondială a Curățeniei

Pe 15 septembrie, de Ziua Mondială a Curățeniei, Garda Națională de Mediu va participa, pentru al șaselea an consecutiv, la cea mai amplă campanie de curățenie organizată în România, în baza protocolului încheiat între Ministerul Mediului și reprezentanții proiectului „Let’s do it, Romania!”,

În cadrul acțiunii, comisarii Gărzii Naționale de Mediu din toate județele vor fi prezenți în zonele în care există depozite ilegale de deșeuri, alături de organizatori și de voluntarii înscriși în campanie. Pe lângă faptul că vor participa efectiv la ridicarea deșeurilor, comisarii GNM se vor implica în coordonarea activităților de pe teren, vor monitoriza colectarea selectivă a deșeurilor și se vor asigura că acestea vor fi transportate de către operatorii de salubritate, de la locurile de colectare, la stațiile de sortare și transfer.

De menționat că GNM, prin structurile sale teritoriale, au participat la organizarea evenimentului din 15 septembrie, atât prin mobilizarea primăriilor cât și prin stabilirea, de comun acord cu organizatorii, a zonelor care vor fi salubrizate în cadrul acțiunii, prin indicarea locurilor în care există deșeuri abandonate.

Totodată, în ultimele săptămâni, comisariatele județene au promovat evenimentul, prin intermediul mass-media locale, pentru a asigura un număr cât mai mare de voluntari.

„Acțiunea din 15 septembrie este o oportunitate pentru instituțiile de mediu și pentru iubitorii de natură de a transmite un mesaj de implicare față de problemele mediului înconjurător. Vrem să convingem cât mai mulți cetățeni să participe la astfel de evenimente, și, în același timp, să stimulăm un comportament ecologic la nivelul populației.

Este al șaselea an consecutiv în care comisarii GNM din toată țara vor fi pe teren la Ziua Mondială a Curățeniei. Sperăm ca, în fiecare județ, să ni se alăture cât mai mulți voluntari care, prin exemplul lor, să amplifice mesajul acestei acțiuni de conștientizare a importanței păstrării unui mediu curat. Avem, cu toții, un obiectiv comun: să nu mai vedem deșeuri acolo unde ele nu trebuie aruncate și să ne unim eforturile pentru ca o cantitate cât mai mare de deșeuri să nu mai fie depozitată, ci să fie reciclată și valorificată!

Ziua Curățeniei ar trebui să nu fie într-o singură zi, ci în fiecare zi!

Haideți să arătăm, și noi, românii, că putem să ne mobilizăm pentru o Românie mai curată și mai frumoasă!” a declarat doamna Gabriela Dorojan, Comisar General al Gărzii Naționale de Mediu.

„Let’s do it, Romania!” este un proiect care vizează strângerea deșeurilor din toate zonele țării în care acestea sunt abandonate ilegal.

Acțiunea se înscrie în mișcarea civică globală denumită World Cleanup Day, organizată sub egida „Let’s do it, World!” și a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), la care vor participa 150 de țări, sub deviza „O zi. O planetă. Un scop.”

Obiectivul campaniei din România să mobilizeze un million de români să participe activ la acțiunea de curățenie, cu scopul declarat de a produce o schimbare reală de comportament față de deșeuri și față de mediul înconjurător.