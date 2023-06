Garda de Mediu Constanța a amendat cu 50 de mii de lei firma ce reabilitează b-dul Lăpușneanu

Gardade Mediu Constanța arealizat verificări pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, cu privire la modul în care se desfășoară lucrările de reabilitare dispuse de Primăria Constanța.

În urma neregulilor găsite, societatea care realizează lucrărilor pentru Primăria Constanța a fost amendată cu 50.000 de lei

La verificarile efectuate in data de 24 mai 2023, s-a constatat ca nu s-au respectat masurile stabilite la controlul anterior referitoare la prevenirea si protectia plantatiei realizata de-a lungul caii de comunicatie, pe ambele sensuri de circulatie. Aproximativ 60% din numarul arborilor de pe aliniamentul stradal din zona cuprinsa intre Casa de Cultura si Trocadero prezinta urme de vatamare a radacinilor si a scoartei. 52 de arbori, in special tei, au fost afectati pe parcursul unor lucrari realizate in cadrul proiectului de imbunatatire a mobilitatii urbane in Municipiul Constanta.

De mentionat ca fâşie plantată are atat rol estetic, cat şi de ameliorare a climatului şi calităţii aerului, a informatGardade Mediu Constanța.