Gardian de la Penitenciarul Poarta Albă, arestat preventiv

09:43:46 / 05 August 2014

cine-i pazeste pe functionarii publici?

Asta-i fraieru' prins. Ceilalati paznici nu sunt fraieri si nu vor fi prinsi in flagrant. Cu "flagrantul" este alta poveste simpatica: daca ar fi organizate flagrantele "en gross", 9 din zece functionari publici ar pica in plase si in puscarii, chiar si 9 din 10 organizatori ai flagrantelor.