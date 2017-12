Garfield, Ștrumfii sau Angry Birds golesc portofelele

Pentru fiecare părinte, apropierea toamnei înseamnă o perioadă de cheltuieli în plus. Fiecare știe că în această perioadă trebuie să aloce un buget special pentru a cumpăra rechizite, ghiozdane și uniforme. De multe ori, pentru a echipa complet un elev de școală pentru prima zi, un părinte cheltuiește un salariu minim pe economie. Cum mai este puțin până la începutul anului școlar, marile magazine au scos la vânzare rechizitele atât de necesare elevilor. Ba chiar unele magazine au dat startul vânzărilor cu promoții, scutind părinții de o parte din cheltuială. Într-un astfel de magazin, un ghiozdan Disney pentru băieți și pentru fete, echipat cu câte două caiete A5 dictando și matematică, coperți, penar echipat complet, un set de carioci și de culori, orar și etichete, costă 99 de lei, prețul fiind redus de la 169 de lei. În același magazin, un penar echipat complet cu prințesele Disney sau cu mașinile din Cars costă între 32 și 50 de lei. La Diverta, ghiozdanele brănduite cu prințese și personaje iubite de copii din desene animate costă între 169 și 299 de lei, în funcție de model și de dimensiune, iar rechizitele din aceeași colecție au prețuri la fel de ridicate. Dacă, în anii trecuți, cele mai căutate personaje erau Barbie și Spiderman, se pare că, în acest an, opțiunile elevilor s-au mai schimbat. Elevii de școală primară au pretenții când vine vorba de personajele alături de care vor merge la școală în următorul an, la mare căutare fiind prințesele din The Pricess Diaries sau Frozen, pentru fetițe, băieții optând pentru personaje din desene animate sau din jocuri: Garfield, Ștrumfii sau Angry Birds.

CU CÂT PRETENȚIILE ELEVILOR SUNT MAI MARI, CU ATÂT PĂRINȚII BAGĂ MAI ADÂNC MÂNA ÎN BUZUNAR.

Astfel, un caiet A4 de 60 de pagini cu spiră costă 26 de lei, iar dacă are și coperțile cartonate, prețul crește până la 32 de lei. Penarele din aceeași colecție costă între 50 și 80 de lei, în funcție de dimensiuni și de numărul de accesorii. Dacă nu vă doriți rechizite aparținând unui brand, prețurile sunt mai mici, însă cu greu își poate convinge un părinte copilul că ghiozdanul, fie el cu prințese sau nu, are același rol. Astfel, pentru un ghiozdan de dimensiuni medii plătiți aproximativ 100 - 120 de lei, iar caietele A4 costă aproximativ 4 - 5 lei. Pentru a echipa un copil pentru orele de educație plastică, un părinte mai plătește aproximativ 30 de lei, un bloc de desen costă 5-6 lei, iar acuarelele - alți 20 - 25 de lei. În alt magazin, de data aceasta un hipermarket, prețurile sunt puțin mai mici, la toate rechizitele. Un caiet A5 dictando sau de matematică costă 1-2 lei, iar un caiet A4 este aproximativ 3-5 lei. Un caiet de biologie, geografie sau de muzică costă 1,5 lei. O cutie de acuarele tempera costă aproximativ 20 de lei, instrumentele de scris - de la 1 leu la 6 lei, creioanele colorate sunt între 5 și 30 de lei, iar penarele echipate costă între 20 - 60 de lei. La un calcul sumar, un părinte scoate din buzunar numai pe rechizite și ghiozdan aproximativ 200 de lei, dacă nu alege cele mai scumpe produse. Un elev are nevoie, însă, și de o uniformă pentru care părinții mai scot din buzunar în jur de 300 de lei. Părinții spun că, în această perioadă, cheltuielile sunt mari, însă se străduiesc să le facă pe plac copiilor atât cât se poate. ”Am dat 130 de lei pe ghiozdanul pe care și-l dorea băiatul meu. Era cu personajul său preferat, Garfield. Mi s-a părut cam scump, dar nu am putut să îl refuz. Acum caut un penar cu același personaj. Nu vreau să mă gândesc când o să trag linie la finalul cumpărăturilor. Problema este că și pe parcursul anului o să tot mai fie nevoie să cumpărăm diferite rechizite”, a spus Cristina, o mamă aflată la cumpărături de rechizite.