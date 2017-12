GÂRLICIU - Reţea nouă de apă, pînă la finele anului

Primarul comunei Gârliciu, Constantin Cimpoiaşu, a declarat că pînă în luna decembrie va finaliza lucrările proiectul privind reabilitarea reţele de alimentare cu apă a satului Gârliciu, care va alimenta 650 de gospodări. Potrivit primarului de noua reţea vor beneficia toţi cei 1.876 de locuitori ai localităţii. Reţeaua de alimentare cu apă va fi formată din 32 de kilometri de conductă. Proiectul se derulează cu fonduri de la Guvern, care a alocat 1,8 milioane de lei. „Satul Gârliciu era alimentat de o reţea de apă veche de aproape 50 de ani, iar din această cauză aveam aproape în fiecare zi avarii. Ne săturasem să tot plătim pagubele de la buget. Astfel că, din acest an vom avea o reţea nouă de apă, iar locuinţele vor fi contorizate. În plus, va fi dat în folosinţă şi un puţ nou de apă, care a fost executat tot cu fonduri de la Guvern”, spus Constantin Cimpoiaşu. El a adăugat că administraţia locală din Gârliciu este la un pas de colaps financiar din cauza crizei economice. „Am oprit aproape orice lucrare. Este foarte greu, mai dificil ca acum opt ani cînd nu am fost în stare să plătim salariile angajaţilor Primăriei timp de şase luni. Nu mai avem bani pentru nimic, nici măcar pentru consumabile, pe care le procurăm de unde putem. Nu credeam în spusele specialiştilor, dar criza ne-a lovit ca un buldozer”, a spus primarul Constantin Cimpoiaşu.