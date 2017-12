Gary Barlow, tatăl-vedetă al anului 2012

Compozitorul şi cântăreţul britanic Gary Barlow, membru al grupului Take That, a fost desemnat tatăl-vedetă al anului 2012, într-un sondaj în care l-a devansat pe bunul său prieten, cântăreţul Peter Andre. Gary Barlow şi soţia sa Dawn au împreună trei copii, Daniel, Emily şi Daisy, şi se pregătesc să devină în curând părinţi pentru a patra oară. Artistul britanic şi-a anunţat victoria în acest sondaj anual printr-un mesaj postat pe Twitter: “Doamnelor, domnilor, fete, băieţi şi Peter Andre, vă anunţ cu mândrie că am fost desemnat Tatăl-vedetă al anului 2012”. Acest sondaj anual, devenit o tradiţie în Marea Britanie, este organizat de Premier Inn, cel mai mare lanţ hotelier britanic. Pe lângă Peter Andre, câştigătorul din 2011, Gary Barlow i-a întrecut în acest sondaj pe premierul britanic David Cameron, fotbalistul Cristiano Ronaldo şi rapperul Jay-Z. Gary Barlow, liderul trupei Take That, este cântăreţ, pianist şi producător, precum şi unul dintre cei mai de suuces compozitori din Marea Britanie.