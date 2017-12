Gary Barlow ţine o dietă strictă

Este acum un star pop cu o avere frumuşică, de câteva milioane de lire sterline, dar nu întotdeauna a fost aşa. În 1989, pe când avea doar 18 ani, cântăreţul şi compozitorul britanic Gary Barlow a participat la un concurs de televiziune în care îşi pusese mari speranţe că va fi remarcat. Însă, apariţia sa în faţa unui public de 300 de persoane, în sala polivalentă din Manchester, a fost un semieşec. Între timp, şi-a văzut visul cu ochii în calitate de membru al uneia dintre cele mai populare trupe din toate timpurile, Take That. Şi soarta l-a adus acum în postură de judecător în cadrul celui mai popular concurs de televiziune, X Factor.

Gary Barlow, ajuns la vârsta de 40 de ani, vrea să facă impresie bună şi se pregăteşte de zor pentru noul sezon al emisiunii. Cântăreţul urmează cu stricteţe o dietă sănătoasă şi mănâncă doar produse preparate de un maestru bucătar. ”Este foarte în formă şi chiar are grijă de el, în acest moment. Dieta lui este imaculată. Nu am mai văzut aşa ceva înainte. Ciuguleşte morcovi toată ziua şi are acele spume cu fiecare legumă şi fruct în ele. Şi are preparate feluri sănătoase, pe care i le trimite bucătarul. Le ia pe toate şi are cea mai tare dietă din toate. Mănâncă mereu, dar chestii sănătoase”, a declarat Tulisa Contostavlos, colegă cu Gary Barlow în juriul X Factor. Din juriu mai fac parte cântăreaţa americană Kelly Rowland şi Louis Walsh.