Gary Oldman divorţează

Actorul britanic Gary Oldman şi cântăreaţa Alexandra Edenborough divorţează după şapte ani de mariaj, din cauza diferenţelor ireconciliabile, aceasta fiind a patra căsnicie a actorului de 56 de ani. Cântăreaţa Alexandra Edenborough, de 36 de ani, a depus actele de divorţ pe 9 ianuarie, la un tribunal din Los Angeles. Data separării oficiale urmează a fi stabilită. Alexandra Edenborough, care s-a căsătorit cu Gary Oldman în seara de Anul Nou din 2008, cere ca actorul să îi plătească pensie alimentară şi onorariile avocatului său. Cei doi nu au copii împreună.

Gary Oldman s-a căsătorit prima dată cu actriţa britanică Lesley Manville în 1987, dar cei doi s-au despărţit la puţin timp după naşterea fiului lor, Alfie, în 1989. În 1990, actorul britanic s-a căsătorit cu Uma Thurman, dar mariajul a durat doar doi ani. Gary Oldman s-a căsătorit, din nou, în 1997 cu Donya Fiorentino, de care a divorţat în 2001. După un proces care a atras interesul publicului, actorul a obţinut custodia celor doi copii, Gulliver şi Charlie, pe care îi are cu Donya Fiorentino. După ce a fost singur câţiva ani, actorul britanic părea să fie fericit în cel de-al patrulea mariaj al său. În februarie 2014, Gary Oldman a recunoscut într-un interviu pentru ziarul britanic „The Independent” că viaţa de om căsătorit nu i se potrivea în tinereţe. „Dar nu sunt mândru să spun asta. Am încercat de câteva ori, deci probabil că am învăţat ceva din primele trei. Repetiţia e mama învăţăturii, nu aşa se spune? Nu mă mândresc că am ajuns la a patra căsnicie, dar asta e cea bună. Sper că e şi ultima”, afirma actorul în urmă cu aproape un an.