GATA cu TRANSFERURILE și DETAȘĂRILE rezidenților „pe bandă rulantă”!

13:24:22 / 23 Noiembrie 2018

Pt. Prededintele Colegiului Farmacistilor, D. Lupuleasa

D-le Presedinte, am vrea sa stim si noi ce va face Colegiul Farmacistilor pt farmacisti, caci pana acum nu am vazut nimic. Vedem doar ca se ocupa de patronii de farmacii, nicidecum de problemele farmacistilor. Si sunt f multe. Nu ma refer doar la faptul ca si posturile de la stat sunt platite cu un salariu ca al unor oameni fara studii, de parca facultatea de 5 ani pe care am facut-o ca si medicii, (ei avand doar 1 an de specializare in plus), este nesemnificativa. E deja ceva strigator la cer. Cand vine un pacient in farmacie, indiferent de problema de sanatate pe care o acuza, noi indrumam si consiliem acel pacient pe GRATIS, incepand cu ascultarea simpomelor, descifrarea si explicarea analizelor medicale, recomandarea unor produse de prima necesitate pana ajunge la un medic, recomandarea unui medic (ceruta de obicei de pacienti). Ii dam toate amanuntele necesare pt a putea trece cu bine peste pr lui de sanatate, gratis, ca de asta am invatat 5 ani de zile, nu !!! In aceasta societate nimeni nu face nimic gratis. Toti cei care au invatat ani de zile in facultati isi VAND pe bani grei cunostintele. Vezi: medicii, avocatii, notarii, profesorii care mediteaza, toate profesiile liberale. Noi am invatat 5 ani ca sa fim platiti de cele mai multe ori de un patron care nu are habar de medicina, care ne considera doar vanzatori, sau de patroni care au facut o facultate de farmacie cumparandu-si examenele, caci pe urma isi plateste angajatii ( colegii) cu salariu minim pe economie (inchipuindu-si ca si ceilalti sunt tot tufe ca si el). S-a distrus aceasta ramura a sanatatii de 28 ani, si nu va pasa. Nu avem sindicate, nu facem greve asa ca soferii sau ca medicii. Cand medicilor de familie nu le creste punctul la inceput de an, imediat intra in greva si anunta ca nu dau consultatii pana nu creste punctul pe pacient. Noi ce sa facem, d-le Lupuleasa? De noi nu va pasa ???????????????