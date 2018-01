GATA, vine IARNA! Maxime între - 4 și 0 grade C, la Constanța!

Gata, vine iarna și la Constanța! Dacă până acum ne-am bucurat de o vreme frumoasă, cu temperaturi mult mai ridicate față de normalul perioadei, în următoarele zile va trebui să ne îmbrăcăm mai bine, să ne punem fular, căciulă și mănuși. Trebuie să avem mare grijă cum ieșim din casă, mai ales că afecțiunile respiratorii sunt în creștere în ultima perioadă, iar gripa și-a făcut deja simțită prezența; mai mult decât atât, Constanța este în top în ceea ce privește numărul de cazuri.

Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii, cu temperaturi în scădere de la o zi la alta, cel puțin până duminică, 14 ianuarie, la malul Mării Negre. Astfel, vineri, 12 ianuarie, sunt anunțate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 6 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul - 3 și - 2 grade C. Și sâmbătă, 13 ianuarie, vremea va continua să se răcească. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între - 1 și 3 grade C, în vreme ce minimele vor fi între - 7 și - 2 grade C; și în această zi sunt anunțate precipitații mixte. Duminică, 14 ianuarie, vine cu precipitații sub formă de ninsoare, potrivit meteorologilor, iar mercurul în termometru nu va mai depăși 0 grade C. Mai exact, temperaturile maxime în această zi vor fi cuprinse între - 4 și 0 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul - 9 și - 4 grade C. Vom reveni cu eventualele modificări anunțate de meteorologi.