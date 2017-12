Gaură de15 milioane de euro în buzunarele constănţenilor

PROMISIUNI . Disputele financiare dintre Primăria Constanţa şi Fin.CO.GE.RO. S.p.A, filiala din România a unei puternice societăţi italiene, revin în actualitate. Dezvoltatorul imobiliar italian vizează, la Constanţa, o investiţie de aproximativ 200 de milioane de euro. Povestea proiectului Fin.CO.GE.RO. S.p.A, \"Faleză Nord\" a început undeva în anul 2000, mai exact în ultima zi de mandat al fostului primar Gheorghe Mihăieşi. Este vorba de realizarea unui ansamblu rezidenţial de 89 de vile şi patru blocuri turn de câte 13 etaje. \"Este un contract semnat în 15.06.2000, în ultima zi de mandat al fostului primar al Constanţei. Un contract semnat de fostul primar, dar realizat şi întocmit de către actualul prefect, care atunci era consilier juridic în Primăria Constanţa, prefectul portocaliu Palaz. În contract se spune că Primăria este obligată să realizeze lucrările de infrastructură pentru acest ansamblu rezidenţial. Eu m-am judecat, am zis că este un contract defavorabil constănţenilor, că nu avem de unde să băgăm aceşti bani, pentru că altfel lucrările ar fi fost în regulă. Costurile infrastructurii sunt mult prea mari. Am pierdut, instanţa spunând că trebuie respectat contractul, unde scrie că trebuie să plătim aceste lucrări de infrastructură. Şi le vom plăti într-un fel sau altul\", a declarat primarul Radu Mazăre.

DATORIE. Fin.CO.GE.RO. S.p.A a demarat lucrările la ansamblul rezidenţial dar, în acelaşi timp, a început cu bani proprii şi lucrările de infrastructură. După ce s-au investit aproximativ 15 milioane de euro în infrastructură, Fin.CO.GE.RO. S.p.A a solicitat municipalităţii plata acestei sume, conform contractului. Cum primăria nu a avut de unde să plătească aceşti bani, italienii s-au adresat instanţei de judecată, care le-a dat câştig de cauză. \"Este una dintre puţinele investiţii care se fac în prezent în Constanţa în ceea ce priveşte construcţiile. Primăria putea să pună 2 sau 3 milioane deoparte pe an şi acum ar fi avut banii necesari pentru plata infrastructurii”, a declarat reprezentantul Fin.CO.GE.RO. S.p.A, Romeo Nunzio. Municipalitatea a căutat tot felul de soluţii pentru a putea compensa această sumă pe care o datorează societăţii italiene. Una dintre ele a fost acoperirea datoriei pe care o are municipalitatea cu terenul pe care se construieşte acest ansamblu rezidenţial.

SOLUŢII. Chiar când cele două părţi căzuseră de acord pentru transferul terenului în contul datoriei, a intervenit prefectul Claudiu Palaz, care a atacat în contencios administrativ hotărârile municipalităţii prin care se vindeau terenurile către Fin.CO.GE.RO. S.p.A. \"Opinia noastră este că acest proiect este de interes naţional. România are atât de puţină infrastructură urbană conexă cu marea, încât nu îşi poate permite să piardă o asemenea investiţie. Aici se fac multe lucruri de care beneficiază nu numai constănţenii, ci şi turiştii care vin pe litoral. Cred că un astfel de investitor ar trebui sprijinit, nu blocat. Toate Guvernele din 2000 şi până în prezent nu au avut nici cea mai mică preocupare pentru susţinerea acestui proiect. Să mai faci şi procese pentru a bloca proiectele de dezvoltare urbană, mi se pare că este total nepotrivit. Cred că toate autorităţile ar trebui să coopereze, pentru că aici nu este loc de luptă politică. Poate că fondurile pentru partea de infrastructură ar trebui să vină şi de la Guvern, sau să fie făcut un proiect european\", a declarat avocatul italienilor, Ionel Haşotti.

DETAŞARE. În cele din urmă, prefectul a pierdut procesul, iar Primăria a încercat reluarea negocierilor pentru compensarea datoriei. Din nefericire, acum italienii nu mai acceptă terenul, ei fiind interesaţi să-şi recupereze banii. În faţa evidenţelor, prefectul afişează imaginea nevinovatului care nu comentează deciziile instanţei. \"Eu am plecat din Primăria Constanţa în 2000 sau 2001. Nu ştiu dacă atunci avea sau nu avea fonduri pentru această investiţie. Într-adevăr, semnătura mea apare pe acel contract. Eram unul din cei 11 jurişti care făceam parte din biroul juridic la acea vreme, unde se analizau toate dosarele. Semnăturile pe documente se puneau de către oricare dintre noi. La acest contract s-a nimerit să fiu eu. Nu comentez în niciun fel situaţia prezentă. Este o decizie de instanţă.\", a declarat Palaz.

NICIO INSTITUŢIE ABILITATĂ A STATULUI NU S-A AUTOSESIZAT ÎN CAZUL CONTRACTULUI PĂGUBOS PENTRU CONSTANŢA, ÎNTOCMIT DE ACTUALUL PREFECT

DILEMA. Situaţia la care s-a ajuns este una foarte gravă pentru Primăria Constanţa, care riscă să fie pusă sub sechestru. \"Fie vom compensa cu bunuri ale municipalităţii (terenul de sub lucrări, Cazinoul, alte bunuri ale Primăriei), fie, dacă nu vrea italianul, ni se vor bloca conturile, blocând oraşul. Eu am vrut să vând pământul de sub clădiri. Prefectul portocaliu, care a semnat acest contract păgubos acum 10 ani, s-a opus. Din păcate, valoarea terenului pe care au scos-o evaluatorii Primăriei este mult prea mare faţă de cât dorea italianul să ofere pe el, şi ne-a spus că nu îl mai interesează. El spune că vrea banii de infrastructură pentru că altfel execută conturile Primăriei, situaţie în care totul va fi blocat. Situaţia este cotoioasă.

BANII ÎI VOR PLĂTI CONSTĂNŢENII, CARE ÎI POT MULŢUMI PREFECTULUI PORTOCALIU PENTRU ASTA. ASTA ESTE.

Probabil că se va bloca orice investiţie la nivel de oraş\", a spus Mazăre. \"Vom continua pe calea justiţiei pentru a ne recupera banii investiţi în locul Primăriei. (...) Oraşul va pierde o ocazie unică de a se întoarce cu faţa spre mare. Se vor pierde multe taxe şi impozite care se încasau de pe urma acestor investiţii\", a afirmat Romeo Nunzio.